Зворушлива історія: 52-річна захисниця зустріла кохання на війні та втретє стала мамою

У Львові 52-річна Наталія, яка добровільно ще на початку повномасштабного вторгнення пішла захищати Україну, зустріла своє кохання на війні. Нещодавно вона народила третю дитину.

Жінка займалася підприємництвом у Кривому Розі – мала власне швейне виробництво. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на UNBROKEN Ukraine.

Що відомо про Наталію та її коханого Сергія?

На початку повномасштабного вторгнення на фабрику прилетів снаряд. Жінка, якій на той момент було 48 років, вирішила не відновлювати свою справу, а мобілізуватися до Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Наталія займалася евакуацією поранених з поля бою та надавала домедичну допомогу.

У 2023 році вона зустріла свого коханого Сергія, який служив водієм-механіком в іншій бригаді. На фронті він отримав 2 поранення.

У 2024 році пара одружилася. Наталія та Сергій мають уже дорослих дітей, але все ж вирішили народити спільну. Вік жінки не став на заваді.

Я думаю, що боятися не треба. Якщо я йшла на війну і знала, що можу загинути, то тим більше не боялася вагітніти і народжувати. Це вибір кожної жінки, але життя – воно завжди варте того, щоб боротися,

– поділилася Наталія.

Це була її третя вагітність. Вона розповіла, що коханий, коли дізнався, не стримав емоцій та плакав від щастя.

До 30-го тижня жінка продовжувала служити, але вже в іншій бригаді.

"Наша пацієнтка настільки хотіла мати ту дитину, що, розуміючи всі ризики, свідомо пішла на них. У зрілому віці вагітність часто супроводжується ускладненнями: і для матері, і для дитини. Але Наталія сказала: "Так, я йду на всі ці ризики". Жахіття війни, поранення – все це тільки зміцнило їх із чоловіком і дало поштовх народити спільну дитину. Ми, лікарі, зробили максимум, щоб вагітність минула без ускладнень і дитина народилася здоровою", – розповіла лікарка Наталії.

Дівчинка Соломія вагою 2500 грамів і зростом 48 сантиметрів з'явилася на світ на 36-му тижні вагітності шляхом кесаревого розтину.

Її старший брат (син Наталії) також захищає Україну від ворога, а тато продовжує службу, але уже інструктором.

Кохання на фронті