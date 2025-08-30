Ночью Россия атаковала Украину сотнями БпЛА и десятками ракет. Последствия вражеских ударов зафиксированы в нескольких городах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Как отработала ПВО 30 августа?

В ночь на 30 августа Россия атаковала территорию Украины с применением ударных БпЛА и ракет разного типа. В общей сложности зафиксировано 582 средства воздушного нападения.

По предварительным данным, украинское ПВО уничтожило или подавило 548 целей, среди которых 510 дронов Shahed и беспилотников-имитаторов и 6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23. А также 32 крылатых и авиационных ракет типов Х-101, "Калибр", "Искандер-К", Х-59.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

– добавили в ВС.

В то же время, зафиксировано попадание пяти ракет и 24 ударных БпЛА в семи локациях, а также падение обломков сбитых целей в 21 месте.

Всего россияне запустили 537 ударных беспилотников типа "Шахед" и дронов-имитаторов. Они летели из направления Курска, Брянска, Миллерова, Орла, Шаталова и Приморско-Ахтарского.

Также зафиксирован запуск восьми баллистических ракет из Ростовской области и Краснодарского края, а еще 37 крылатых и авиационных ракет из Саратовской области, акватории Черного моря и временно оккупированной Запорожской области.

По состоянию на 09:00 атака продолжается, а в украинском небе остаются вражеские дроны.

Каковы последствия ночной атаки?