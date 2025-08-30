537 БпЛА и 48 ракет атаковали Украину: сколько попаданий и падений обломков
- Украинская ПВО уничтожила 548 из 582 целей, включая более полутысячи дронов и десятки ракет различного типа.
- В результате атаки зафиксировано попадание в семи локациях, падение обломков в еще 21-й.
Ночью Россия атаковала Украину сотнями БпЛА и десятками ракет. Последствия вражеских ударов зафиксированы в нескольких городах.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Как отработала ПВО 30 августа?
В ночь на 30 августа Россия атаковала территорию Украины с применением ударных БпЛА и ракет разного типа. В общей сложности зафиксировано 582 средства воздушного нападения.
По предварительным данным, украинское ПВО уничтожило или подавило 548 целей, среди которых 510 дронов Shahed и беспилотников-имитаторов и 6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23. А также 32 крылатых и авиационных ракет типов Х-101, "Калибр", "Искандер-К", Х-59.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,
– добавили в ВС.
В то же время, зафиксировано попадание пяти ракет и 24 ударных БпЛА в семи локациях, а также падение обломков сбитых целей в 21 месте.
Всего россияне запустили 537 ударных беспилотников типа "Шахед" и дронов-имитаторов. Они летели из направления Курска, Брянска, Миллерова, Орла, Шаталова и Приморско-Ахтарского.
Также зафиксирован запуск восьми баллистических ракет из Ростовской области и Краснодарского края, а еще 37 крылатых и авиационных ракет из Саратовской области, акватории Черного моря и временно оккупированной Запорожской области.
По состоянию на 09:00 атака продолжается, а в украинском небе остаются вражеские дроны.
Каковы последствия ночной атаки?
В Запорожье в результате обстрела погиб один человек, еще 16 получили ранения, среди них двое детей. Восемь пострадавших, включая несовершеннолетних, находятся в больнице.
Днепропетровская область также подверглась массированной атаке. Там удары пришлись по Днепру и Павлограду. Последствия уточняются. Очевидцы сообщают о пожарах после взрывов в разных районах города.
В Ивано-Франковской области раздавались взрывы, однако, к счастью, пострадавшие и разрушения не зафиксированы.