Сообщает 24 Канал со ссылкой на руководительницу Ивано-Франковской ОВА Онищук Светлану.

Смотрите также Били ракетами и "Шахедами", есть жертва и пострадавшие: последствия массированной атаки России

Какие последствия российской атаки на Ивано-Франковщине?

По словам Онищук, в результате массированной атаки на Украину в ночь на 30 августа в Ивано-Франковской области никто не пострадал. Также обошлось без разрушений.

Руководительница ОВА поблагодарила воинов противовоздушной обороны и призвала не игнорировать сигналы тревоги.

Какие еще города атаковала Россия?