Повідомляє 24 Канал з посиланням на очільницю Івано-Франківської ОВА Онищук Світлану.

Які наслідки російської атаки на Івано-Франківщині?

За словами Онищук, внаслідок масованої атаки на Україну у ніч на 30 серпня на Івано-Франківщину ніхто не постраждав. Також обійшлося без руйнувань.

Очільниця ОВА подякувала воїнам протиповітряної оборони та закликала не ігнорувати сигнали тривоги.

