Повідомляє 24 Канал з посиланням на очільницю Івано-Франківської ОВА Онищук Світлану.
Які наслідки російської атаки на Івано-Франківщині?
За словами Онищук, внаслідок масованої атаки на Україну у ніч на 30 серпня на Івано-Франківщину ніхто не постраждав. Також обійшлося без руйнувань.
Очільниця ОВА подякувала воїнам протиповітряної оборони та закликала не ігнорувати сигнали тривоги.
Які ще міста атакувала Росія?
- В ОВА Рівненщини повідомили, що сили ППО в області працювали майже всю ніч. Є збиття кількох ворожих цілей. На щастя, минулося без постраждалих та руйнувань.
- Крім того, під ударом також опинилася Волинь. Область масово атакували російські БпЛА. Завдяки оборонцям неба вдалося уникнути влучань.
- Однак внаслідок російської атаки значно постраждало Запоріжжя. В місті є влучання у цивільні об'єкти, жертва та постраждалі, серед них – діти.