В Индонезии 7-метровый питон полностью проглотил женщину
Источник:The Washington Post
В индонезийской провинции Джамби женщина по имени Джахра отправилась собирать каучук и пропала без вести. Через два дня ее нашли в чреве питона.
После исчезновения женщины родственники забили тревогу и начали поиски в лесу, через два дня они наткнулись на большую рептилию, лежавшую на лужайке, с заметной выпуклостью.
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Как доставали остатки
Во время поисков пропавшей женщины команда нашла гигантского питона, длиной 7 метров, лежащего на лужайке. Поисковая группа убила рептилию и разрезала живот. Тело Джахры было полностью нетронутым. Это свидетельствует о том, что питон заглотил ее целиком.
Представители руководства села Терджун-Гаджа, в котором жила погибшая, объяснили, что питон укусил женщину, после чего обвился вокруг нее и задушил.
Что говорят ученые
Специалист по сохранению змей Натан Русли подозревает, что, вероятнее всего, это сделал сетчатый питон. Этот вид – единственная рептилия, обитающая в провинции Джамби, которая достаточно велика, чтобы съесть взрослого человека.
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