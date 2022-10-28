В Індонезії 7-метровий пітон повністю проковтнув жінку

В індонезійській провінції Джамбі жінка на ім'я Джахра вирушила збирати каучук та зникла безвісти. Через два дні її знайшли у череві пітона.

Після зникнення жінки родичі забили на сполох і почали пошуки в лісі, через два дні вони натрапили на велику рептилію, що лежала на галявині, з помітною опуклістю.

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Як діставали рештки

Під час пошуків зниклої жінки команда знайшла гігантського пітона, довжиною 7 метрів, який лежав на галявині. Пошукова група вбила рептилію та розрізала їй живіт. Тіло Джахри було повністю недоторканим. Це свідчить про те, що пітон заковтнув її цілком.

Представники керівництва села Терджун-Гаджа, в якому жила загибла, пояснили, що пітон вкусив жінку, після чого обвився навколо неї і задушив.

Що кажуть науковці

Фахівець зі збереження змій Натан Руслі підозрює, що, найімовірніше, це зробив сітчастий пітон. Цей вид – єдина рептилія, яка мешкає в провінції Джамбі, яка досить велика, щоб з’їсти дорослу людину.

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