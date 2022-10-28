Місцеві ЗМІ повідомляють, що внаслідок різанини є жертви та поранені.

Важливо Різанина, яку влаштували окупанти біля Києва, була "стратегічною жорстокістю": розслідування

Що відомо про різанину

За попередніми даними, нападник зайшов до торгового центру, взяв з полиці ніж і почав завдавати удари людям, які опинилися поблизу. Це відбувалося доти, доки його не зупинили правоохоронці.

Нападника заарештували правоохоронці. Вони стверджують, що чоловік раніше не був судимий і протягом року лікувався від важкої депресії.

Є жертва та постраждалі

На жаль, один з п'яти постраждалих помер. Він був співробітником магазину в торговому центрі. Ще троє постраждалих перебувають у лікарні в тяжкому стані. За даними деяких ЗМІ, серед поранених – футболіст "Арсеналу" Пабло Марі, він перебуває при тямі.

Довідка. Пабло Марі – 29-річний іспанський захисник, який цього сезону провів 8 матчів у Серії А, забивши один гол. Він перебуває в оренді у клуба "Арсенал" з опціоном на покупку наприкінці сезону.

Додамо, що ще 4 вересня у канадському селі Уелдон двоє озброєних чоловіків вбили мінімум 10 людей і поранили 15. Силовики встановили, що різанину влаштували 31-річний Деміен Сандерсон і 30-річний Майлз Сандерсон. Одного з підозрюваних злочинців знайшли мертвим наступної доби після трагедії.

Варте уваги – Різанина у Бучі стане останнім цвяхом у труну Росії: дивіться відео