А-50 нет в Азовском море уже 6-й день: как Россия могла отреагировать на потерю самолетов

Недавно Россия потеряла уже второй свой А-50. У государства-террориста осталось не так много этих самолетов.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в очередной раз высказался об уничтожении российского А-50. Он отметил в эфире телемарафона, что сегодня, 2 марта, уже шестой день без вражеского самолета радиолокационной разведки над Азовским морем, передает 24 Канал.

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Что сказал Игнат

Спикер ПС ВСУ дал понять, что это – хорошая новость.

Это хороший и приятный для нас факт. Оккупанты не знают, как дальше использовать самолеты, когда они могут пойти "вслед за русским кораблем",

– пояснил он.

Также Игнат отметил, что российские Су-34 и Су-35 уже не могут себя свободно чувствовать в нашем небе. Российские летчики и их командование действуют осторожнее, что дает возможность нашим войскам перевести дыхание.

Что говорит британская разведка

Минобороны Великобритании опубликовало разведывательный обзор. В этом отчете отмечается, что Россия через неделю после потери второго А-50У, вероятнее всего, прекратила полеты этого самолета для поддержки своих военных операций в Украине.

Британская разведка считает, что оккупанты не будут использовать А-50, пока у них будут продолжаться внутренние расследования относительно своей неспособности защитить эти самолеты и относительно способов уменьшения угрозы от украинской ПВО.

Потеря этого средства, которое обеспечивало ежедневное командование и управление российскими воздушными операциями, очень вероятно, значительно ухудшит ситуационную осведомленность экипажей самолетов,

– говорится в отчете.

В Минобороны Великобритании предполагают, что Россия будет вынуждена перепрофилировать самолеты и принять больший риск ради обеспечения эффективной воздушной поддержки, "в которой нуждаются ее сухопутные войска, но которую они, скорее всего, не получают".

Возвращение А-50 к операциям может привести к усилению усталости экипажей и самолетов, а российский флот будет все более растянут. Британская разведка не исключает, что Россия попытается вернуть в эксплуатацию ранее законсервированные А-50, чтобы таким образом смягчить проблему.

Что говорят об А-50