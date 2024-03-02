А-50 немає в Азовському морі вже 6-й день: як Росія могла відреагувати на втрату літаків

Нещодавно Росія втратила вже другий свій А-50. У держави-терориста залишилося не так багато цих літаків.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вкотре висловився про знищення російського А-50. Він зауважив в етері телемарафону, що сьогодні, 2 березня, вже шостий день без ворожого літака радіолокаційної розвідки над Азовським морем, передає 24 Канал.

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Що сказав Ігнат

Спікер ПС ЗСУ дав зрозуміти, що це – хороша новина.

Це добрий і приємний для нас факт. Окупанти не знають, як далі використовувати літаки, коли вони можуть піти "вслід за руським кораблем",

– пояснив він.

Також Ігнат зауважив, що російські Су-34 та Су-35 вже не можуть себе вільно почувати у нашому небі. Російські льотчики та їхнє командування діють обережніше, що дає можливість нашим військам перевести подих.

Що каже британська розвідка

Міноборони Великої Британії опублікувало розвідувальний огляд. У цьому звіті зазначається, що Росія через тиждень після втрати другого А-50У, найімовірніше, припинила польоти цього літака на підтримку своїх військових операцій в Україні.

Британська розвідка вважає, що окупанти не використовуватимуть А-50, поки у них триватимуть внутрішні розслідування щодо своєї нездатності захистити ці літаки та щодо способів зменшення загрози від української ППО.

Втрата цього засобу, який забезпечував щоденне командування і управління російськими повітряними операціями, дуже ймовірно, значно погіршить ситуаційну обізнаність екіпажів літаків,

– мовиться у звіті.

У Міноборони Великої Британії припускають, що Росія буде змушена перепрофілювати літаки та прийняти більший ризик заради забезпечення ефективної повітряної підтримки, "якої потребують її сухопутні війська, але яку вони, швидше за все, не отримують".

Повернення А-50 до операцій може призвести до посилення втоми екіпажів та літаків, а російський флот буде дедалі більше розтягнутий. Британська розвідка не виключає, що Росія спробує повернути до експлуатації раніше законсервовані А-50, щоб у такий спосіб пом'якшити проблему.

Що кажуть про А-50