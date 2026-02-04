Лучше, чем летом: аналитик предположил, чем могут завершиться переговоры в Абу-Даби

Переговоры в Абу Даби снова подпитали ожидания, что стороны могут двигаться прагматичнее, чем в прошлом году. При этом в Киеве хорошо помнят летние раунды, когда Россия больше работала на картинку, чем на результат.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в эфире 24 Канала объяснил, чем нынешний формат отличается от предыдущего. Он также предположил, к какому сценарию могут подвести эти контакты, но есть условие, без которого ничего не сдвинется.

Чем могут завершиться переговоры в Абу Даби?

Нынешний раунд переговоров отличался от летних попыток тем, что сейчас меньше публичной игры и больше признаков рабочего процесса. Тогда Россия фактически выносила на первый план пропаганду и максималистские требования, а теперь переговоры выглядят как попытка проработать прикладные параметры возможного решения.

Сейчас состав переговорной группы из россиян существенно изменился. Он носит технический характер,

– объяснил Клочок.

Он предположил, что в таком формате могли обсуждать варианты ограниченного прекращения горячей фазы, например в воздухе или на море, а также поэтапные механизмы, которые приближали бы стороны к формату замораживания войны. По его словам, это могло бы стать подготовительным этапом, после которого политическое решение будут принимать уже на самом высоком уровне. В то же время он отметил, что сами переговорные команды не могут закрыть войну, они лишь готовят основу для финальной развязки.

Это действительно может быть подготовительным этапом к политическому решению,

– отметил аналитик.

Процесс не сдвинется без посредника, который будет последовательно давить именно на прекращение войны, а не на формальные встречи. По его мнению, сейчас наибольшую настойчивость демонстрировал Дональд Трамп, потому что для него завершение войны имеет и внутриполитический, и внешнеполитический смысл. Аналитик связал это с конкуренцией США и Китая и желанием Вашингтона ослабить позиции Пекина, который выигрывал от нынешней энергетической зависимости России.

Наибольшей настойчивости в вопросе прекращения войны, чем Дональд Трамп сегодня демонстрирует, никто,

– подчеркнул Клочок.

В то же время он отметил, что ожидать быстрых заявлений о завершении войны в ближайшие дни не стоит. По его мнению, реалистичнее говорить о постепенных шагах и промежуточных договоренностях, которые дадут Украине время перегруппироваться и подготовиться к дальнейшим вызовам.

Пауза в войне может стать шансом для Украины

Даже если переговоры не дадут быстрого политического финала, они могут привести к промежуточному результату, который изменит логику войны. Например вариант заморозки горячей фазы или ограниченного перемирия, которое даст Украине время собрать ресурсы и переформатировать внутренние решения. В войне на истощение критически важно использовать паузу не для иллюзий, а для конкретных изменений в секторе обороны, экономике и производстве оружия.

Я положительно оцениваю то, что эти переговоры происходят, и надеюсь, что это может привести к замораживанию горячей фазы и установлению хотя бы какого-то перемирия,

– отметил Клочок.

Гарантий безопасности от западных партнеров ждать не стоит, поэтому ключевым должен быть собственный потенциал. Аналитик объяснил, что Украине нужно развивать дальнобойное оружие, усиливать противовоздушную оборону и наращивать способности, которые позволят держать сопротивление в перспективе. Он также вспомнил пример стран, которые строили свою устойчивость на технологиях и оборонной индустрии.

Здесь главное, чтобы наши военные, наши Вооруженные силы Украины в перспективе могли оказывать сопротивление,

– подчеркнул он.

Нынешние договоренности нельзя воспринимать как конец угрозы. Всегда существует риск повторного удара и пауза в войне должна быть подготовкой к новому этапу противостояния. Именно поэтому, по его словам, нынешний переговорный процесс следует оценивать как инструмент, который может дать время, но не снимет главного вызова с Украины.

