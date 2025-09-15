СБУ разоблачила агентурное проникновение ФСБ в подразделение беспилотных систем ВСУ
- В подразделении ВСУ обнаружили российского агента, 26-летнего жителя Кропивницкого, который предупреждал врага об атаках.
- Мужчину задержали, ему грозит пожизненное заключение за государственную измену в условиях военного положения.
В подразделении беспилотных систем ВСУ разоблачили агентурное проникновение российской ФСБ. Военнослужащий предупреждал врага о подготовке дроновых операций на передовой.
Детали в понедельник, 15 сентября, рассказали в Службе безопасности Украины, передает 24 Канал. "Кротом" оказался 26-летний житель Кропивницкого.
Смотрите также США продают Украине ракеты ERAM: что известно, куда достанут в России и как помогут в войне
Какую информацию передавал российский агент?
Вражеское агентурное проникновение разоблачила СБУ при содействии главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Для россиян шпионил мобилизованный военнослужащий, который служил в роте ударных БпЛА на восточном фронте.
Расследование установило, что он заблаговременно "сливал" противнику информацию о подготовке дроновых операций ВСУ на передовой. Речь идет о времени, направлениях вылетов и ориентировочных "целях" украинских беспилотников.
По имеющимся данным, враг использовал эти разведданные для превентивных ударов по украинским дронарям с помощью дальнобойной артиллерии и авиабомб,
– говорится в сообщении.
Также фигурант передавал оккупантам информацию о пунктах постоянной дислокации и боевых позициях своей бригады. В ответ ФСБ предупреждало его о предстоящих атаках, чтобы агент мог "выйти" из зоны потенциального поражения.
Какое наказание грозит злоумышленнику?
Правоохранители задержали агента, когда тот готовился к передаче врагу новых разведданных. Кроме того, СБУ провела мероприятия для безопасности локаций Сил обороны Украины.
Российским "кротом" оказался 26-летний житель Кропивницкого, который после мобилизации в подразделение беспилотных систем начал искать "выходы" на российских спецслужбистов в "Телеграме". Впоследствии его завербовала ФСБ, предложив сотрудничество в обмен на деньги.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
К слову, спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Кировоградской области под процессуальным руководством Кропивницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.
СБУ разоблачила российского агента: смотрите видео
Объявление подозрения: последние новости
- В Государственном бюро расследований сообщили о подозрении в пособничестве украинским правоохранителям во время Революции Достоинства директору ФСБ Александру Бортникову и главе МВД России Владимиру Колокольцеву.
- На сервисе МВД Украины появилась информация об объявлении в розыск российского рэпера Тимати. Тимура Юнусова подозревают в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.
- Подозреваемого в государственной измене депутата Верховной Рады 9 созыва и члена запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко могли задержать в Объединенных Арабских Эмиратах.