У підрозділі безпілотних систем ЗСУ викрили агентурне проникнення російської ФСБ. Військовослужбовець попереджав ворога про підготовку дронових операцій на передовій.

Деталі в понеділок, 15 вересня, розповіли в Службі безпеки України, передає 24 Канал. "Кротом" виявився 26-річний мешканець Кропивницького.

Яку інформацію передавав російський агент?

Вороже агентурне проникнення викрила СБУ за сприяння головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Для росіян шпигував мобілізований військовослужбовець, який служив у роті ударних БпЛА на східному фронті.

Розслідування встановило, що він завчасно "зливав" противнику інформацію про підготовку дронових операцій ЗСУ на передовій. Йдеться про час, напрямки вильотів та орієнтовні "цілі" українських безпілотників.

За наявними даними, ворог використовував ці розвіддані для превентивних ударів по українських дронарях за допомогою далекобійної артилерії та авіабомб,

– йдеться в повідомленні.

Також фігурант передавав окупантам інформацію про пункти постійної дислокації та бойові позиції своєї бригади. У відповідь ФСБ попереджало його про майбутні атаки, аби агент міг "вийти" із зони потенційного ураження.

Яке покарання загрожує зловмиснику?

Правоохоронці затримали агента, коли той готувався до передачі ворогу нових розвідданих. Окрім того, СБУ провела заходи для убезпечення локацій Сил оборони України.

Російським "кротом" виявився 26-річний мешканець Кропивницького, який після мобілізації до підрозділу безпілотних систем почав шукати "виходи" на російських спецслужбістів у "Телеграмі". Згодом його завербувала ФСБ, запропонувавши співпрацю в обмін на гроші.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

До слова, спецоперацію проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

СБУ викрила російського агента: дивіться відео

