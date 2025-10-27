Все из-за воздушных шаров: в Вильнюсе аэропорт третью ночь подряд приостанавливает работу
- Аэропорт Вильнюса в ночь на 27 октября приостановил работу из-за полетов воздушных шаров в направлении аэропорта, что стало уже четвертым случаем за неделю.
- Государственная пограничная служба Литвы временно закрыла контрольные пункты на границе с Беларусью, а премьер-министр Инга Ругинене созывает заседание для обсуждения долгосрочных шагов для преодоления кризиса.
Международный аэропорт Вильнюса в Литве в ночь на 27 октября снова временно приостанавливает свою работу. Это уже третья ночь подряд и четвертый раз за неделю, когда аэропорт должен реагировать на воздушные объекты в небе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.
Что известно о временном закрытии аэропорта в Вильнюсе?
Сначала было объявлено, что Вильнюсский аэропорт будет закрыт с 21:42 26 октября до 01:40 27 октября. Позже время закрытия перенесли до 03:40 по местному времени.
Сегодня в 21:42 временно остановлено движение воздушных судов в аэропорту Вильнюса. По предварительной информации, решение об ограничении воздушного пространства было принято из-за полетов воздушного шара (шаров) в направлении аэропорта Вильнюса. Ограничение воздушного пространства введено до 01:40,
– написали представители аэропорта.
Часть рейсов, которая должна была прибыть в Вильнюс, перенаправили в Каунас и Ригу. Согласно расписанию прибытия, из-за закрытия аэропорта были перенаправлены, отправлены или отменены по меньшей мере 15 рейсов.
Государственная пограничная служба Литвы (VSAT) сообщила, что в ответ на запуск воздушных шаров временно закрывает пункты пропуска на границе с Беларусью.
"Около 22:10 из-за воздушных шаров, которые залетели из Беларуси в Литву, приостановлен пропуск транспортных средств и людей через контрольные пункты Медининкай и Шальчининкай", – говорилось в сообщении VSAT.
Из-за повторения инцидентов премьер-министр Инга Ругинене созывает на понедельник заседание Национальной комиссии по безопасности. Она отметила, что во время встречи будут обсуждаться долгосрочные шаги для преодоления кризиса и не исключила возможности принять решение о закрытии пунктов Медининкай и Шальчининкай на длительный период.
В президентской администрации в свою очередь заявили, что для стабилизации ситуации могут рассмотреть также ограничение транзита в Калининград и полное закрытие границы с Беларусью.
Кстати, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отмечал в эфире 24 Канала, что по состоянию на сейчас угрозы наступления из Беларуси на Украину или страны Европы нет. В то же время сейчас главная функция Беларуси для россиян – создавать напряжение с Польшей и странами Балтии.
Когда Литва приостанавливала работу аэропорта в Вильнюсе раньше?
Литва временно закрывала аэропорт в Вильнюсе и 2 пункта пропуска на границе с Беларусью из-за гелиевых воздушных шаров, залетевших в ее воздушное пространство и 26 октября. Литовские власти обвинили в произошедшем контрабандистов и режим Александра Лукашенко.
23 октября два российских самолета нарушили воздушное пространство Литвы на 18 секунд, войдя из Калининградской области. Истребители воздушного патрулирования НАТО сразу поднялись в воздух, и находились в небе, пока российские самолеты не покинули страну.
В Москве на свое дерзкое нарушение ответили, что, мол, ни к чему не причастны. В Минобороны страны-агрессора утверждали, что их Су-30 осуществляли плановые учебно-тренировочные полеты над Калининградской областью и якобы ничьи границы "не нарушали".
Стоит отметить, что неизвестные дроны также летали над Вильнюсом и 5 октября. Тогда аэропорт также закрывали, а рейсы перенаправили в Каунас, Ригу и Гданьск.