Усе через повітряні кулі: у Вільнюсі аеропорт третю ніч поспіль призупиняє роботу

Міжнародний аеропорт Вільнюса у Литві в ніч на 27 жовтня знову тимчасово призупиняє свою роботу. Це вже третя ніч поспіль і четвертий раз за тиждень, коли летовище мусить реагувати на повітряні об'єкти у небі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT.

Що відомо про тимчасове закриття аеропорту у Вільнюсі?

Спочатку було оголошено, що Вільнюський аеропорт буде зачинений з 21:42 26 жовтня до 01:40 27 жовтня. Пізніше час закриття перенесли до 03:40 за місцевим часом.

Сьогодні о 21:42 тимчасово зупинено рух повітряних суден в аеропорту Вільнюса. За попередньою інформацією, рішення про обмеження повітряного простору було прийнято через польоти повітряної кулі (куль) у напрямку аеропорту Вільнюса. Обмеження повітряного простору введено до 01:40,

– написали представники аеропорту.

Частину рейсів, яка мала прибути до Вільнюса, перенаправили до Каунаса та Риги. Згідно з розкладом прибуття, через закриття аеропорту були перенаправлені, відправлені або скасовані щонайменше 15 рейсів.

Державна прикордонна служба Литви (VSAT) повідомила, що у відповідь на запуск повітряних куль тимчасово закриває пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

"Близько 22:10 через повітряні кулі, які залетіли з Білорусі до Литви, призупинено пропуск транспортних засобів і людей через контрольні пункти Медінінкай і Шальчінінкай", – йшлося в повідомленні VSAT.

Через повторення інцидентів прем'єр-міністр Інга Ругінене скликає на понеділок засідання Національної комісії з безпеки. Вона зазначила, що під час зустрічі обговорюватимуть довгострокові кроки для подолання кризи та не виключила можливості ухвалити рішення про закриття пунктів Медінінкай і Шальчінінкай на тривалий період.

У президентській адміністрації своєю чергою заявили, що для стабілізації ситуації можуть розглянути також обмеження транзиту до Калінінграда й повне закриття кордону з Білоруссю.

До речі, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначав в етері 24 Каналу, що станом на зараз загрози щодо наступу з Білорусі на Україну або країни Європи немає. Водночас зараз головна функція Білорусі для росіян – створювати напругу з Польщею та країнами Балтії.

Коли Литва призупиняла роботу аеропорту у Вільнюсі раніше?