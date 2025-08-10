В Киеве в воскресенье, 10 августа, состоялась традиционная акция Free Azovstal Defenders. На этот раз местом мероприятия выбрали Галицкую площадь, что в центре украинской столицы.

Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала.

Как прошла акция в поддержку военнопленных в Киеве?

Акция прошла возле торгового центра "Украина", что напротив Национального цирка Украины. На мероприятие пришли десятки родственников и знакомых наших военнопленных и просто неравнодушных граждан.



Акция в поддержку украинских военнопленных в России / Фото Валентины Полищук 24 Канал

Участники акции призвали водителей, которые проезжали на машинах мимо сигнализировать в поддержку наших защитников, которых до сих пор удерживает в своем плену враг. На мирную акцию также пришли и дети военнопленных.



На акцию также пришли дети и внуки военнопленных / Фото Валентины Полищук 24 Канал

На многочисленных плакатах, которые принесли люди на акцию, были имена украинских военнопленных, их фото, а также надписи: "Free Azov", "Сигналь, пока еще есть кому слышать", "Верните наших Героев домой" и тому подобное.



На акции было много плакатов / Фото Валентины Полищук 24 Канал

Цель акции – напомнить обществу о бойцах, которые попали в российский плен и вынуждены выживать в нечеловеческих условиях. Многие защитники, в частности Мариупольского гарнизона, находятся в неволе уже четвертый год.

Как прошла акция Free Azovstal Defenders в Киеве 10 августа / Фото Валентины Полищук

К слову, в Центре противодействия дезинформации предупредили, что Россия хочет использовать фото и интервью с нашими военнопленными, в частности защитниками "Азовстали", для дискредитации украинской власти и срыва обменного процесса. Это уже страна-агрессор совершает не впервые.