В частности, они призвали к усилению международной помощи для защиты тыловых городов от российских воздушных атак. Детали сообщает 24 Канал.

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Что известно об акциях в Европе?

Участники акции привлекли внимание к российскому террору против мирного населения и гибели гражданских во время ракетных атак, а также призвали западные правительства ускорить передачу Украине современных систем ПВО.

Митингующие держали в руках плакаты с лозунгами: "Россия – государство-террорист", "ПВО – это защита гражданских", "Российские ракеты убивают детей" и другие.

Украинцы провели акции в Европе 2 – 3 августа: смотрите фото

Кроме того, представители украинской общины осудили попытки российской пропаганды дискредитировать Украину на международной арене.

По словам организаторов, в течение следующих недель планируют митинги также в других странах Европы, в частности в Великобритании.

Напомним, накануне в Италии отменили концерт путинского пропагандиста и дирижера Валерия Гергиева на фестивале Un'Estate da RE 27 июля. К этому призывали Всемирный Конгресс Украинцев и представители общин в Италии – соответствующее обращение к министру культуры страны подписали около 40 объединений украинцев Италии, Польши, Канады, включая общественную инициативу "Игла" в Риме.