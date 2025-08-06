Зокрема, вони закликали до посилення міжнародної допомоги для захисту тилових міст від російських повітряних атак. Деталі повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про акції в Європі?

Учасники акції привернули увагу до російського терору проти мирного населення та загибелі цивільних під час ракетних атак, а також закликали західні уряди пришвидшити передачу Україні сучасних систем ППО.

Мітингарі тримали в руках плакати з гаслами: "Росія – держава-терорист", "ППО – це захист цивільних", "Російські ракети вбивають дітей" тощо.

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Окрім того, представники української громади засудили спроби російської пропаганди дискредитувати Україну на міжнародній арені.

За словами організаторів, протягом наступних тижнів планують мітинги також в інших країнах Європи, зокрема у Великій Британії.

Нагадаємо, напередодні в Італії скасували концерт путінського пропагандиста і диригента Валерія Гергієва на фестивалі Un’Estate da RE 27 липня. До цього закликали Світовий Конгрес Українців і представники громад в Італії – відповідне звернення до міністра культури країни підписали близько 40 об'єднань українців Італії, Польщі, Канади, включно з громадською ініціативою "Голка" в Римі.