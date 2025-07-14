Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Голку".

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Українці вимагають скасувати виступ російського диригента Гергієва в Італії

Світовий Конгрес Українців і представники українських громад Італії закликають скасувати участь путінського пропагандиста і диригента Гергієв у фестивалі Un’Estate da RE.

Близько 40 об'єднань українців Італії, Польщі, Канади, включно з громадською ініціативою "Голка" в Римі на Форумі українців в Італії, уже підписали відповідне звернення до міністра культури Італії й організаторів фестивалю.

Валерій Гергієв – це посол Володимира Путіна, його слуга, його вірний друг, його соратник, його емісар імперіалістичної війни Москви. Його виступ може стати блискучою візитною карткою кремлівського диктатора, перепусткою до нових злочинів. Надати сцену, та ще й таку престижну, як у Палаці в Казерті (на околиці Неаполя) – це образа для всього українського народу, що щодня зазнає жорстоких атак від того, кого підтримує Гергієв,

– наголосили у зверненні.

Форум українців в Італії 12 липня в Римі / Фото надане Світовим Конґресом Українців

Виступ російського пропагандиста запланований у рамках фестивалю Un’Estate da RE, який буде проходити 27 липня в Палаці в Казерті – об'єкті спадщини ЮНЕСКО.

У "Голці" зауважили, що концерт активно підтримує губернатор Кампанії (регіону в Італії) Вінченцо Де Лука.

До речі, це може бути перший виступ друга Путіна Гергієва в ЄС з початку повномасштабної війни, якщо його не скасують. Так, російський диригент востаннє виступав на західній сцені 23 лютого 2022 року в міланському Ла Скала.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Валерію Гергієву заборонили виступати на європейських і північноамериканських сценах через відмову засудити війну. Врешті-решт Мюнхенський філармонічний оркестр звільнив його.

Проросійські ЗМІ вже публікують інформацію, що Італія нібито виступила на захист російської культури.

Проросійські видання пишуть, що Італія нібито "виступила" на захист російської культури / Скриншот

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вже відреагували на те, що друг російського диктатора планує поновити свою діяльність.

Участь Гергієва у фестивалі Un'Estate da RE неприпустима: вона стала б сигналом для Кремля, що Росія може вийти з міжнародної ізоляції навіть попри те, що злочинна війна проти України триває. Участь Гергієва у фестивалі Un'Estate da RE виглядає абсурдно ще й тому, що фестиваль фінансується ЄС, проти якого Росія виношує цілком конкретні агресивні плани,

– підкреслили у Центрі.

Відреагувала також віцепрезидентка Європарламенту. Піна Пічерно констатувала, що виступ російського диригента є неприйнятним.

Навіть після трьох з половиною років війни є ті, хто досі не зрозумів, що підтримка режиму Путіна, зокрема, через такі культурні ініціативи, є легітимізацією його жахливого імперіалізму та величезною проблемою,

– наголосила віцепрезидентка Європарламенту.

Піта Пічерно додала, що її обов'язок й обов'язок інституцій ЄС – звернутися до директора фестивалю та президента регіону Кампанія з проханням втрутитися.

"Щоб змінити програму та запобігти потраплянню грошей платників податків до кишень прихильника злочинного режиму", – підкреслила високопосадовиця.