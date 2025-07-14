Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Голку".

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Украинцы требуют отменить выступление российского дирижера Гергиева в Италии

Всемирный Конгресс Украинцев и представители украинских общин Италии призывают отменить участие путинского пропагандиста и дирижера Гергиева в фестивале Un'Estate da RE.

Около 40 объединений украинцев Италии, Польши, Канады, включая общественную инициативу "Голка" в Риме на Форуме украинцев в Италии, уже подписали соответствующее обращение к министру культуры Италии и организаторам фестиваля.

Валерий Гергиев – это посол Владимира Путина, его слуга, его верный друг, его соратник, его эмиссар империалистической войны Москвы. Его выступление может стать блестящей визитной карточкой кремлевского диктатора, пропуском к новым преступлениям. Предоставить сцену, да еще и такую престижную, как во Дворце в Казерте (на окраине Неаполя) – это оскорбление для всего украинского народа, что ежедневно подвергается жестоким атакам от того, кого поддерживает Гергиев,

– отметили в обращении.

Форум украинцев в Италии 12 июля в Риме / Фото предоставлено Всемирным Конгрессом Украинцев

Выступление российского пропагандиста запланировано в рамках фестиваля Un'Estate da RE, который будет проходить 27 июля во Дворце в Казерте – объекте наследия ЮНЕСКО.

В "Голке" заметили, что концерт активно поддерживает губернатор Кампании (региона в Италии) Винченцо Де Лука.

Кстати, это может быть первое выступление друга Путина Гергиева в ЕС с начала полномасштабной войны, если его не отменят. Так, российский дирижер в последний раз выступал на западной сцене 23 февраля 2022 года в миланском Ла Скала.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Валерию Гергиеву запретили выступать на европейских и североамериканских сценах из-за отказа осудить войну. В конце концов Мюнхенский филармонический оркестр освободил его.

Пророссийские СМИ уже публикуют информацию, что Италия якобы выступила в защиту российской культуры.

Пророссийские издания пишут, что Италия якобы "выступила" в защиту российской культуры / Скриншот

У Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности уже отреагировали на то, что друг российского диктатора планирует возобновить свою деятельность.

Участие Гергиева в фестивале Un'Estate da RE недопустимо: оно стало бы сигналом для Кремля, что Россия может выйти из международной изоляции даже несмотря на то, что преступная война против Украины продолжается. Участие Гергиева в фестивале Un'Estate da RE выглядит абсурдно еще и потому, что фестиваль финансируется ЕС, против которого Россия вынашивает вполне конкретные агрессивные планы,

– подчеркнули в Центре.

Отреагировала также вице-президент Европарламента. Пина Пичерно констатировала, что выступление российского дирижера является неприемлемым.

Даже после трех с половиной лет войны есть те, кто до сих пор не понял, что поддержка режима Путина, в частности, через такие культурные инициативы, является легитимизацией его ужасного империализма и огромной проблемой,

– подчеркнула вице-президент Европарламента.

Пита Пита Пичерно добавила, что ее обязанность и обязанность институтов ЕС – обратиться к директору фестиваля и президенту региона Кампания с просьбой вмешаться.

"Чтобы изменить программу и предотвратить попадание денег налогоплательщиков в карманы сторонника преступного режима", – подчеркнула чиновница.