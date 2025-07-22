27 липня в Італії в знаменитому королівському палаці у Казерті відбудеться фестиваль класичної музики, одним із хедлайнерів якого мав бути наближений до Путіна російський дирижер Валерій Гергієв. Після тиску громадськості, української спільноти та активістів, схоже, що виступ путініста таки скасували, хоча й він про це "нічого не знає".

24 Канал розповідає про грандіозний скандал в Італії, що може стати небезпечним прецедентом реабілітації посібників російського диктатора та всієї "російської воєнної культури".

Читайте також В Італії скасували концерт російського диригента Гергієва

Хто такий Валерій Гергієв і як дружить з Путіним?

Це дуже відомий і ще більше розпіарений російський дирижер зі світовим ім'ям. Оскільки в класичній музиці нині по-справжньому розбираються одиниці, реальну оцінку якостям Гергієва дати важко, тому на перші ролі виходять відомість, розкрученість і мода.

Гергієв безперечно має всі три компоненти і, судячи з оцінок експертів і критиків, дійсно талановитий музикант. Він має безліч досягнень і був резидентом найвідоміших світових музичних майданчиків – від Ла Скали в Мілані до Карнегі-Голл у Нью-Йорку та Ковент-Гардену в Лондоні. У Росії цей уродженець Владикавказу керує оркестрами провідних театрів країни.

Попри незаперечний статус всесвітньо відомого диригента Валерій Гергієв має ще одну особливість – він лояльний до чинного політичного режиму в Росії та особисто до російського диктатора Путіна. Завдяки цьому в кар'єрі Гергієва не було значних перешкод, він завжди був "оспівувачем режиму", мав репутацію особистого друга Путіна та не в останню чергу йому зобов’язаний своєю популярністю та кар'єрою.



Путін і Гергієв – давні друзі / фото росЗМІ

Цікаво! У 2023 році, Гергієву, який на той час вже керував Маріїнським театром, передали в управління (і збагачення) ще й "Большой театр", попередній керівник якого Володимир Урін підписав листа діячів культури проти російської агресії, за що був зі скандалом звільнений.

Чому Гергієв – диригент режиму?

Взамін за путінські милості диригент мав підігрувати владі, чим охоче й займався. У 2008-му році етнічний осетин Гергієв підтримав російське вторгнення в Грузію та виступав у розгромленому Цхінвалі, а в 2016 році вже давав оркестр на руїнах Пальміри в Сирії, куди російська армія під приводом боротьби з ІДІЛ і на запрошення тодішнього диктатора Башара Асада зайшла вбивати, бомбити та труїти газом тисячі мирних мешканців.

Валерій Гергієв підтримав і незаконну анексію росіянами українського Криму (музикант підписав так званий "Лист 500 діячів російської культури на підтримку агресії", який був надрукований в газеті "Ізвєстія"), а згодом інші злочини росіян. Він був членом групи пропагандистів Putin Team, яка мала просувати імідж мачо для російського диктатора в світі, а з початком повномасштабного вторгнення не вилазив з так званих Z-концертів, які пропагандували війну проти України, називаючи біле чорним і навпаки.

Гергієв є класичним пропагандистом, який мало чим відрізняється від Газманова, Інстасамки чи Валерії. Хіба що тим, що замість шинелі з тельняшкою першого та відвертих нарядів другої вдягнений у костюм з метеликом і оперує батутою (паличкою диригента).



Путін і Гергієв / фото AP

От тільки якщо умовні Чичєріна, Газманов, Ольга Бузова і Денис Майданов на Заході нікому не цікаві і не потрібні, то на російських класичних музикантів Гергієва, Володимира Співакова (диригента), Юрія Башмета (альтиста та диригента) Дениса Мацуєва (піаніста), Анну Нетребко (оперну співачку) є значний попит.

І Росія цим активно користується, просуваючи через мистецтво свій вплив і так звану "м'яку", а насправді гібридну силу.

При цьому сам Гергієв очікувано цього не визнає і користується класичною відмазкою про "мистецтво поза політикою". Звісно, все це цинічна маячня і музикант просто відверто бреше.

Зверніть увагу! Особливого цинізму всьому цьому додає той факт, що Гергієв з 2003 року має високе звання "Митця ЮНЕСКО в ім'я миру" та керував Світовим оркестром миру, який складається з музичних зірок зі світовим ім’ям і має демонструвати відданість використанню музики як інструменту миру та міжнародного співробітництва. Тобто всього, що в реальності зневажає Росія і яку Гергієв безумовно підтримує. Як музикант та довірена особи Путіна на фейкових президентських виборах.

Як і коли світ почав бойкотувати Гергієва?

У листопаді 2017 року Україна спробувала привернути увагу до гібридної роботи Гергієва та інших російських зірок класичної сцени, закликавши бойкотувати спільний американо-російський концерт за участю диригента в Карнегі-Голл. Тоді повного бойкоту не вийшло, а Гергієв відбрехався, що ніякого листа на підтримку окупації Криму нібито не підписував, а пікети проти його участі у концерті взагалі "проплачені".

Діяльність пропагандиста з початком повномасштабного вторгнення нарешті отримала належну оцінку.

За кілька годин до того, як Росія почала ракетні обстріли українських міст Гергієв з великим успіхом гастролював в Італії та слухав оплески гостей міланського театру Ла Скала. 24 лютого 2022 року мер Мілана закликав Гергієва засудити російську агресію проти України, але не почув у відповідь нічого.

Те саме було в Мюнхені, де Гергієв був не гостем, а цілим керманичем Баварського філармонічного оркестру. Тож керівництво театру під тиском мера Мюнхена Дітера Райтера змушено було звільнити російського поплічника Путіна 1 березня 2022 року.

За словами пана Райтера, Гергієв відмовився відповідати на його прохання "чітко та недвозначно дистанціюватися від російської операції в Україні": "Оскільки цього не сталося, єдине, що залишається, – це негайне розставання. Все інше ми уточнимо якомога швидше".

Концерти Гергієва та його музик скасували й інші провідні майданчики світу. Також він був позбавлений державних нагород і звання народного артиста в Україні, які отримав ще в часи Кучми та Ющенка.

На жаль, приклад Києва не наслідували в ЄС – там Гергієв досі не під санкціями, а оскільки має також паспорт громадянина Королівства Нідерланди (офіційно визнане недружнім до Росії – 24 Канал), то без перешкод літає по Європі та світу, даючи "підпільні концерти", починаючи, мінімум, з 2023 року.

Гергієв, немов той іноагент, не розриває зв'язків із Європою:

Також Росія декілька разів намагалася протягнути свого агента впливу на закордонні офіційні майданчики, але невдало. У 2025 році Москва вдалася до нової спроби.

Скандал в Італії: чи виступить Гергієв у Казерті?

У 2025 році Гергієв (чи то пак – Росія) настільки знахабніли, що вирішили взяти участь в офіційному заході. Для цього обрали престижний класичний фестиваль Un'Estate da Re на півдні Італії в старовинному містечку Казерта, що поблизу Неаполя. Саме там 27 липня мав виступити Гергієв та солісти керованого ним Маріїнського театру.

Казерта славиться Королівським палацом італійських Бурбонів – Reggia di Caserta, що є такою ж візитівкою країни, як і Колізей чи башта в Пізі. Там регулярно проводяться фестивалі класичної музики. Їх організатором виступає держава в особі керівництва місцевої влади (провінції Казерта та регіону Кампанья), а головним публічним лобістом виступу путіністів став президент адміністративної області Кампанія Вінченцо Де Лука.



Королівський палац у Казерті – одна з головних визначних пам'яток Італії / фото DuMont Bildarchiv/picture alliance

Ми завжди вітали зустрічі між людьми з різними поглядами. Ми раді євреям і палестинцям, росіянам і українцям, а культура для нас важливіша за політику,

– так Де Лука виправдовує запрошення прихильників геноциду до Італії.

Він поспішив пояснити запрошення росіян тим, що "мистецтво поза політикою" й узагалі почав на критику відповідати агресивними випадами та звинуваченнями в культурному геноциді. От тільки геноцид (і не лише культурний) нині влаштувала саме Росія й тому чиновник опинився в ситуації, коли б у розпал Другої світової запрошували та давали сцену фанатам Гітлера на кшталт Лені Ріфеншталь, а не Цвейгу, Ремарку чи Томасу Манну.

Запрошення путініста на славетний музичний фестиваль обурило італійців. Міністр культури країни Алессандро Джулі спробував обережно "пропетляти", заявивши, що взагалі мистецтво має бути вільним від цензури, але у випадку Гергієва мовиться не про мистецтво, а про пропаганду, але він нічого не може з цим зробити, оскільки не повинен втручатися у рішення місцевих чиновників.

З цієї причини концерт друга і радника Путіна Валерія Гергієва, який був ініційований, прорекламований і оплачений регіоном Кампанья і який відбудеться в Королівському палаці Казерти, що, як і всі автономні установи Міністерства культури, має право самостійно обирати заходи, які проводити, ризикує надіслати неправильний сигнал,

– міністр культури Італії Алессандро Джулі і засуджує, і не засуджує демарш неаполітанських любителів російської культури.

Куди однозначнішою була віце-президентка Європейського парламенту та уродженка Казерти Піна Пічерно, яка зажадала, щоб її рідне місто та земляки не брали гріха на душу та скасували виступ Гергієва та росіян.

Пані Пічерно привернула увагу всього світу до диверсії:

Активно долучилися до просвітницької роботи серед італійських чиновників й українські дипломати та чиновники.

Нота посольства України в Італії:

Заступник Міністра культури та стратегічних комунікацій Андрій Наджос прокоментував для Politico Europe російський демарш:

Європейські сцени не мають ставати простором для виступів російських виконавців, чия діяльність підтримується російською державою і слугує виправданням воєнних злочинів російської армії в Україні та інших країнах світу,

– наголосив Андрій Наджос.

Також Наджос нагадав, що з 2022 року в Україні застосовані санкції до Гергієва, але цього замало і про свою безпеку має подбати також і Європа, тому Гергієва потрібно внести до чергового пакету санкцій ЄС. У червні 2025 року, нагадаємо, це зробила Канада.

19 липня 2025 року акція українців та всіх людей доброї волі проти виступу росіян пройшла в Мілані.

Він не просто диригент, він уособлює путінську диктатуру, режим, який десятиліттями сіє смерть, страждання і зневажає права людини не тільки в Росії, але й у сусідніх країнах,

– організатори української акції в Мілані пояснюють, чому виступ Гергієва не про культуру.

Скасування концерту також вимагали близько 40 організацій українців з Італії, Польщі, Канади та інших країн. У спільній заяві вони наголосили, що участь Гергієва у фестивалі — це спроба замаскувати політичну підтримку режиму Путіна під виглядом "просто" культурного заходу.

До теми Українці вимагають скасувати виступ Гергієва

Зухвалість путіністів навіть обурила зазвичай інертних прихильників Навального в Європі, аж ті звернулися до міністерства культури Італії та МВС країни з вимогою скасувати концерт земляків, а також проханням заборонити в'їзд до Італії через небезпеку та підтримку ним окупації України. Нагадаємо, що Гергієв "не чужа" для ФБК людина.

Розслідування ФБК про корупційні оборудки Валерія Гергієва – дивіться відео:

У квітні 2022 року Навальний і Марія Пєвчих робили про музиканта велике розслідування, в якому розповіли про матеріальні аспекти та бонуси підтримки Гергієвим Путіна. Зокрема, знайшли квартиру диригента в Нью-Йорку, придбану на вкрадені для юних музикантів гроші, та інші корупційні активи, а також розповіли про корупційну годівничку диригента Гергієва під прикриттям іменного благодійного фонду та відмивання Гергієвим грошей російських олігархів через Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival та зв’язки в Італії.

Попри це неаполітанські чиновники вперто заявляли, що не скасують концерт за жодних обставин, і не злякаються великих пікетів, які готували спеціально для концерту представники української діаспори в Італії. Вони вже придбали квитки на концерт у перші ряди та були готові розповісти росіянину все, що про нього та його країну думають.

Втім, 21 липня "щось" таки сталося й організатори концерту "чомусь передумали". Італійська інформаційна агенція ANSA повідомила, що симфонічний концерт російських музик під орудою Гергієва скасовано.

При цьому видання Corriere della Sera уточнює, що організатори не стали пояснювати причин свого рішення, а сам Гергієв у коментарі російським пропагандистам заявив, що нічого про це не знає, тобто його просто поставили перед фактом.

Водночас посол Росії в Італії назвав "неналежною" ситуацію зі скасуванням виступу Гергієва.

Вона наочно показала, що в Італії за цілковитого потурання влади діють нечисленні, але досить активні та крикливі деструктивні сили, які роблять усе, щоб спровокувати негативне сприйняття Італії в Росії та Росії в Італії, а по суті, посварити народи наших країн, росіян та італійців,

– обурився путінський посол Олексій Парамонов.

Що ж, тепер українці, які придбали квитки на фестиваль, матимуть змогу послухати якісну музику без ідеологічних нашарувань.

Гергієв та італійська корупція

Ну, а після операції "чисті вуха" не зайвим було б провести операцію "чисті руки", адже так склалося, що там, де намагається пролізти Росія та "рускій мір", завжди знаходиться корупція. Гергієв міцно пов'язаний з Італією корупційно.

Нагадаємо, що Сардинія, озеро Комо, Амальфітанське та Сорентійське узбережжя – давні улюблені місця проживання російської еліти, а, як стверджує італійський журналіст-розслідувач Массіміліано Кочча, Гергієв має до цього прямий стосунок, адже вибудував в Італії мережу компаній – оформлених на підставних осіб і повністю прихованих від податкового нагляду – які управляють нерухомістю на суму понад 100 мільйонів євро.

На жаль, це не кінець і далеко не остання спроба росіян і особисто Гергієва перервати блокаду – у вересні 2024 року в Італії на відомому Венеційському кінофестивалі попри заклики до заборони показували пропагандистський фільм росіянки Трофімової "Росіяни на війні", що глорифікує окупантів, а восени 2025 року Гергієв та інші росіяни спробують знову дати концерти в Іспанії, куди їх запросили організатори фестивалю Ibercamera. Про що особисто оголосив директор фестивалю Хосеп Марія Прат.

За дивним збігом (насправді ні), цей фест проходить у Каталонії, де в росіян є солідні інвестиції в місцевих барселонських сепаратистів. Як бачимо, зло наполегливо шукає вихід. То ж розслаблятися після скасування концерту Гергієва в Італії не варто.