27 июля в Италии в знаменитом королевском дворце в Казерте состоится фестиваль классической музыки, одним из хедлайнеров которого должен был быть приближенный к Путину российский дирижер Валерий Гергиев. После давления общественного, украинского сообщества и активистов, похоже, что выступление путиниста таки отменили, хотя и он об этом "ничего не знает".

24 Канал рассказывает о грандиозном скандале в Италии, что может стать опасным прецедентом реабилитации пособников российского диктатора и всей "российской военной культуры".

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Это очень известный и еще более распиаренный российский дирижер с мировым именем. Поскольку в классической музыке нынче по-настоящему разбираются единицы, реальную оценку качествам Гергиева дать трудно, поэтому на первые роли выходят известность, раскрученность и мода.

Гергиев бесспорно имеет все три компонента и, судя по оценкам экспертов и критиков, действительно талантливый музыкант. Он имеет множество достижений и был резидентом самых известных мировых музыкальных площадок – от Ла Скалы в Милане до Карнеги-Холл в Нью-Йорке и Ковент-Гардена в Лондоне. В России этот уроженец Владикавказа руководит оркестрами ведущих театров страны.

Несмотря на неоспоримый статус всемирно известного дирижера Валерий Гергиев имеет еще одну особенность – он лоялен к действующему политическому режиму в России и лично к российскому диктатору Путину. Благодаря этому в карьере Гергиева не было значительных препятствий, он всегда был "воспевателем режима", имел репутацию личного друга Путина и не в последнюю очередь ему обязан своей популярностью и карьерой.


Путин и Гергиев – давние друзья / Фото росСМИ

Интересно! В 2023 году, Гергиеву, который в то время уже руководил Мариинским театром, передали в управление (и обогащение) еще и "Большой театр", предыдущий руководитель которого Владимир Урин подписал письмо деятелей культуры против российской агрессии, за что был со скандалом уволен.

Взамен за путинские милости дирижер должен был подыгрывать власти, чем охотно и занимался. В 2008-м году этнический осетин Гергиев поддержал российское вторжение в Грузию и выступал в разгромленном Цхинвали, а в 2016 году уже давал оркестр на руинах Пальмиры в Сирии, куда российская армия под предлогом борьбы с ИГИЛ и по приглашению тогдашнего диктатора Башара Асада зашла убивать, бомбить и травить газом тысячи мирных жителей.

Валерий Гергиев поддержал и незаконную аннексию россиянами украинского Крыма (музыкант подписал так называемое "Письмо 500 деятелей российской культуры в поддержку агрессии", которое было напечатано в газете "Известия"), а затем другие преступления россиян. Он был членом группы пропагандистов Putin Team, которая должна была продвигать имидж мачо для российского диктатора в мире, а с началом полномасштабного вторжения не вылезал из так называемых Z-концертов, которые пропагандировали войну против Украины, называя белое черным и наоборот.

Гергиев является классическим пропагандистом, который мало чем отличается от Газманова, Инстасамки или Валерии. Разве что тем, что вместо шинели с тельняшкой первого и откровенных нарядов второй одет в костюм с бабочкой и оперирует батутой (палочкой дирижера).


Путин и Гергиев / Фото AP

Вот только если условные Чичерина, Газманов, Ольга Бузова и Денис Майданов на Западе никому не интересны и не нужны, то на российских классических музыкантов Гергиева, Владимира Спивакова (дирижера), Юрия Башмета (альтиста и дирижера), Дениса Мацуева (пианиста), Анну Нетребко (оперной певицы) есть значительный спрос.

И Россия этим активно пользуется, продвигая через искусство свое влияние и так называемую "мягкую", а на самом деле гибридную силу.

При этом сам Гергиев ожидаемо этого не признает и пользуется классической отмазкой об "искусстве вне политики". Конечно, все это циничный бред и музыкант просто откровенно врет.

Обратите внимание! Особого цинизма всему этому добавляет тот факт, что Гергиев с 2003 года имеет высокое звание "Художника ЮНЕСКО во имя мира" и руководил Всемирным оркестром мира, который состоит из музыкальных звезд с мировым именем и должен демонстрировать приверженность использованию музыки как инструмента мира и международного сотрудничества. То есть всего, что в реальности презирает Россия и которую Гергиев безусловно поддерживает. Как музыкант и доверенное лицо Путина на фейковых президентских выборах.

В ноябре 2017 года Украина попыталась привлечь внимание к гибридной работе Гергиева и других российских звезд классической сцены, призвав бойкотировать совместный американо-российский концерт с участием дирижера в Карнеги-Холл. Тогда полного бойкота не получилось, а Гергиев отбрехался, что никакого письма в поддержку оккупации Крыма якобы не подписывал, а пикеты против его участия в концерте вообще "проплачены".

Деятельность пропагандиста с началом полномасштабного вторжения наконец получила надлежащую оценку.

  • За несколько часов до того, как Россия начала ракетные обстрелы украинских городов, Гергиев с большим успехом гастролировал в Италии и слушал аплодисменты гостей миланского театра Ла Скала. 24 февраля 2022 года мэр Милана призвал Гергиева осудить российскую агрессию против Украины, но не услышал в ответ ничего.
  • То же самое было в Мюнхене, где Гергиев был не гостем, а целым руководителем Баварского филармонического оркестра. Поэтому руководство театра под давлением мэра Мюнхена Дитера Райтера вынуждено было уволить российского соратника Путина 1 марта 2022 года.

По словам господина Райтера, Гергиев отказался отвечать на его просьбу "четко и недвусмысленно дистанцироваться от российской операции в Украине": "Поскольку этого не произошло, единственное, что остается, – это немедленное расставание. Все остальное мы уточним как можно скорее".

Концерты Гергиева и его музыкантов отменили и другие ведущие площадки мира. Также он был лишен государственных наград и звания народного артиста в Украине, которые получил еще во времена Кучмы и Ющенко.

К сожалению, примеру Киева не последовали в ЕС – там Гергиев до сих пор не под санкциями, а поскольку имеет также паспорт гражданина Королевства Нидерланды (официально признано недружественным к России – 24 Канал), то беспрепятственно летает по Европе и миру, давая "подпольные концерты", начиная, минимум, с 2023 года.

Гергиев, словно тот иноагент, не разрывает связей с Европой:

Также Россия несколько раз пыталась протащить своего агента влияния на зарубежные официальные площадки, но неудачно. В 2025 году Москва прибегла к новой попытке.

В 2025 году Гергиев (то бишь – Россия) настолько обнаглели, что решили принять участие в официальном мероприятии. Для этого выбрали престижный классический фестиваль Un'Estate da Re на юге Италии в старинном городке Казерта, что вблизи Неаполя. Именно там 27 июля должны были выступить Гергиев и солисты руководимого им Мариинского театра.

Казерта славится Королевским дворцом итальянских Бурбонов – Reggia di Caserta, что является такой же визитной карточкой страны, как и Колизей или башня в Пизе. Там регулярно проводятся фестивали классической музыки. Их организатором выступает государство в лице руководства местной власти (провинции Казерта и региона Кампанья), а главным публичным лоббистом выступления путинистов стал президент административной области Кампания Винченцо Де Лука.


Королевский дворец в Казерте – одна из главных достопримечательностей Италии / Фото DuMont Bildarchiv/picture alliance

Мы всегда приветствовали встречи между людьми с разными взглядами. Мы рады евреям и палестинцам, россиянам и украинцам, а культура для нас важнее политики,
– так Де Лука оправдывает приглашение сторонников геноцида в Италию.

Он поспешил объяснить приглашение россиян тем, что "искусство вне политики" и вообще начал на критику отвечать агрессивными выпадами и обвинениями в культурном геноциде. Вот только геноцид (и не только культурный) сейчас устроила именно Россия и поэтому чиновник оказался в ситуации, когда бы в разгар Второй мировой приглашали и давали сцену фанатам Гитлера вроде Лени Рифеншталь, а не Цвейгу, Ремарку или Томасу Манну.

Приглашение путиниста на знаменитый музыкальный фестиваль возмутило итальянцев. Министр культуры страны Алессандро Джули попытался осторожно "пропетлять", заявив, что вообще искусство должно быть свободным от цензуры, но в случае Гергиева говорится не об искусстве, а о пропаганде, но он ничего не может с этим сделать, поскольку не должен вмешиваться в решение местных чиновников.

По этой причине концерт друга и советника Путина Валерия Гергиева, который был инициирован, прорекламирован и оплачен регионом Кампанья и который состоится в Королевском дворце Казерты, что, как и все автономные учреждения Министерства культуры, имеет право самостоятельно выбирать мероприятия, которые проводить, рискует послать неправильный сигнал,
– министр культуры Италии Алессандро Джули и осуждает, и не осуждает демарш неаполитанских любителей русской культуры.

Куда однозначнее была вице-президент Европейского парламента и уроженка Казерты Пина Пичерно, которая потребовала, чтобы ее родной город и земляки не брали греха на душу и отменили выступление Гергиева и россиян.

Госпожа Пичерно привлекла внимание всего мира к диверсии:

Активно включились в просветительскую работу среди итальянских чиновников украинские дипломаты и чиновники.

Нота посольства Украины в Италии:

Заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Андрей Наджос прокомментировал для Politico Europe российский демарш:

Европейские сцены не должны становиться пространством для выступлений российских исполнителей, чья деятельность поддерживается российским государством и служит оправданием военных преступлений российской армии в Украине и других странах мира,
– подчеркнул Андрей Наджос.

Также Наджос напомнил, что с 2022 года в Украине применены санкции к Гергиеву, но этого мало и о своей безопасности должна позаботиться также и Европа, поэтому Гергиева нужно внести в очередной пакет санкций ЕС. В июне 2025 года, напомним, это сделала Канада.

19 июля 2025 года акция украинцев и всех людей доброй воли против выступления россиян прошла в Милане.

Он не просто дирижер, он олицетворяет путинскую диктатуру, режим, который десятилетиями сеет смерть, страдания и попирает права человека не только в России, но и в соседних странах,
– организаторы украинской акции в Милане объясняют, почему выступление Гергиева не о культуре.

Отмены концерта также требовали около 40 организаций украинцев из Италии, Польши, Канады и других стран. В совместном заявлении они отметили, что участие Гергиева в фестивале – это попытка замаскировать политическую поддержку режима Путина под видом "просто" культурного мероприятия.

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Дерзость путинистов навсегда возмутила обычно инертных сторонников Навального в Европе, и те обратились в министерство культуры Италии и МВД страны с требованием отменить концерт земляков, а также просьбой запретить въезд в страну из-за опасности для Италии и поддержки им оккупации Украины. Напомним, что Гергиев "не чужой" для ФБК человек.

Расследование ФБК о коррупционных сделках Валерия Гергиева – смотрите видео:

В апреле 2022 года Навальный и Мария Певчих делали о музыканте большое расследование, в котором рассказали о материальных аспектах бонусах поддержки Гергиевым Путина. В частности, нашли квартиру дирижера в Нью-Йорке, приобретенную на украденные для юных музыкантов деньги, и другие коррупционные активы, а также рассказали о коррупционной кормушке дирижера Гергиева под прикрытием именного благотворительного фонда и отмывании Гергиевым денег российских олигархов через Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival и связи в Италии.

Несмотря на это неаполитанские чиновники упорно заявляли, что не отменят концерт ни при каких обстоятельствах, и не испугаются больших пикетов, которые готовили специально для концерта представители украинской диаспоры в Италии. Они уже приобрели билеты на концерт в первые ряды и были готовы рассказать россиянину все, что о нем и его стране думают.

Впрочем, 21 июля "что-то" таки произошло и организаторы концерта "почему-то передумали". Итальянское информационное агентство ANSA сообщило, что симфонический концерт российских музыкантов под руководством Гергиева отменен.

При этом издание Corriere della Sera уточняет, что организаторы не стали объяснять причин своего решения, а сам Гергиев в комментарии российским пропагандистам заявил, что ничего об этом не знает, то есть его просто поставили перед фактом.

В то же время посол России в Италии назвал "неподобающей" ситуацию с отменой выступления Гергиева.

Она наглядно показала, что в Италии при полном попустительстве власти действуют немногочисленные, но достаточно активные и крикливые деструктивные силы, которые делают все, чтобы спровоцировать негативное восприятие Италии в России и России в Италии, а по сути, поссорить народы наших стран, россиян и итальянцев,
– возмутился путинский посол Алексей Парамонов.

Что ж, теперь украинцы, которые приобрели билеты на фестиваль, смогут послушать качественную музыку без идеологических наслоений.

Ну, а после операции "чистые уши" не лишним было бы провести операцию "чистые руки", ведь так сложилось, что там, где пытается пролезть Россия и "русский мир", всегда находится коррупция. Гергиев прочно связан с Италией коррупционно.

Напомним, что Сардиния, озеро Комо, Амальфитанское и Соррентийское побережье – давние любимые места проживания российской элиты, а, как утверждает итальянский журналист-расследователь Массимилиано Кочча, Гергиев имеет к этому прямое отношение, ведь выстроил в Италии сеть компаний – оформленных на подставных лиц и полностью скрытых от налогового надзора – которые управляют недвижимостью на сумму более 100 миллионов евро.

К сожалению, это не конец и далеко не последняя попытка россиян и лично Гергиева прервать блокаду – в сентябре 2024 года в Италии на известном Венецианском кинофестивале несмотря на призывы к запрету показывали пропагандистский фильм россиянки Трофимовой "Русские на войне", который глорифицирует оккупантов, а осенью 2025 года Гергиев и другие россияне попытаются снова дать концерты в Испании, куда их пригласили организаторы фестиваля Ibercamera. О чем лично объявил директор фестиваля Хосеп Мария Прат.

По странному совпадению (на самом деле нет), этот фест проходит в Каталонии, где у россиян есть солидные инвестиции у местных барселонских сепаратистов. Как видим, зло настойчиво ищет выход. Так что расслабляться после отмены концерта Гергиева в Италии не стоит.