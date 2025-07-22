27 июля в Италии в знаменитом королевском дворце в Казерте состоится фестиваль классической музыки, одним из хедлайнеров которого должен был быть приближенный к Путину российский дирижер Валерий Гергиев. После давления общественного, украинского сообщества и активистов, похоже, что выступление путиниста таки отменили, хотя и он об этом "ничего не знает".

24 Канал рассказывает о грандиозном скандале в Италии, что может стать опасным прецедентом реабилитации пособников российского диктатора и всей "российской военной культуры".

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Кто такой Валерий Гергиев и как дружит с Путиным?

Это очень известный и еще более распиаренный российский дирижер с мировым именем. Поскольку в классической музыке нынче по-настоящему разбираются единицы, реальную оценку качествам Гергиева дать трудно, поэтому на первые роли выходят известность, раскрученность и мода.

Гергиев бесспорно имеет все три компонента и, судя по оценкам экспертов и критиков, действительно талантливый музыкант. Он имеет множество достижений и был резидентом самых известных мировых музыкальных площадок – от Ла Скалы в Милане до Карнеги-Холл в Нью-Йорке и Ковент-Гардена в Лондоне. В России этот уроженец Владикавказа руководит оркестрами ведущих театров страны.

Несмотря на неоспоримый статус всемирно известного дирижера Валерий Гергиев имеет еще одну особенность – он лоялен к действующему политическому режиму в России и лично к российскому диктатору Путину. Благодаря этому в карьере Гергиева не было значительных препятствий, он всегда был "воспевателем режима", имел репутацию личного друга Путина и не в последнюю очередь ему обязан своей популярностью и карьерой.



Путин и Гергиев – давние друзья / Фото росСМИ

Интересно! В 2023 году, Гергиеву, который в то время уже руководил Мариинским театром, передали в управление (и обогащение) еще и "Большой театр", предыдущий руководитель которого Владимир Урин подписал письмо деятелей культуры против российской агрессии, за что был со скандалом уволен.

Почему Гергиев – дирижер режима?

Взамен за путинские милости дирижер должен был подыгрывать власти, чем охотно и занимался. В 2008-м году этнический осетин Гергиев поддержал российское вторжение в Грузию и выступал в разгромленном Цхинвали, а в 2016 году уже давал оркестр на руинах Пальмиры в Сирии, куда российская армия под предлогом борьбы с ИГИЛ и по приглашению тогдашнего диктатора Башара Асада зашла убивать, бомбить и травить газом тысячи мирных жителей.

Валерий Гергиев поддержал и незаконную аннексию россиянами украинского Крыма (музыкант подписал так называемое "Письмо 500 деятелей российской культуры в поддержку агрессии", которое было напечатано в газете "Известия"), а затем другие преступления россиян. Он был членом группы пропагандистов Putin Team, которая должна была продвигать имидж мачо для российского диктатора в мире, а с началом полномасштабного вторжения не вылезал из так называемых Z-концертов, которые пропагандировали войну против Украины, называя белое черным и наоборот.

Гергиев является классическим пропагандистом, который мало чем отличается от Газманова, Инстасамки или Валерии. Разве что тем, что вместо шинели с тельняшкой первого и откровенных нарядов второй одет в костюм с бабочкой и оперирует батутой (палочкой дирижера).



Путин и Гергиев / Фото AP

Вот только если условные Чичерина, Газманов, Ольга Бузова и Денис Майданов на Западе никому не интересны и не нужны, то на российских классических музыкантов Гергиева, Владимира Спивакова (дирижера), Юрия Башмета (альтиста и дирижера), Дениса Мацуева (пианиста), Анну Нетребко (оперной певицы) есть значительный спрос.

И Россия этим активно пользуется, продвигая через искусство свое влияние и так называемую "мягкую", а на самом деле гибридную силу.

При этом сам Гергиев ожидаемо этого не признает и пользуется классической отмазкой об "искусстве вне политики". Конечно, все это циничный бред и музыкант просто откровенно врет.

Обратите внимание! Особого цинизма всему этому добавляет тот факт, что Гергиев с 2003 года имеет высокое звание "Художника ЮНЕСКО во имя мира" и руководил Всемирным оркестром мира, который состоит из музыкальных звезд с мировым именем и должен демонстрировать приверженность использованию музыки как инструмента мира и международного сотрудничества. То есть всего, что в реальности презирает Россия и которую Гергиев безусловно поддерживает. Как музыкант и доверенное лицо Путина на фейковых президентских выборах.

Как и когда мир начал бойкотировать Гергиева?

В ноябре 2017 года Украина попыталась привлечь внимание к гибридной работе Гергиева и других российских звезд классической сцены, призвав бойкотировать совместный американо-российский концерт с участием дирижера в Карнеги-Холл. Тогда полного бойкота не получилось, а Гергиев отбрехался, что никакого письма в поддержку оккупации Крыма якобы не подписывал, а пикеты против его участия в концерте вообще "проплачены".

Деятельность пропагандиста с началом полномасштабного вторжения наконец получила надлежащую оценку.

За несколько часов до того, как Россия начала ракетные обстрелы украинских городов, Гергиев с большим успехом гастролировал в Италии и слушал аплодисменты гостей миланского театра Ла Скала. 24 февраля 2022 года мэр Милана призвал Гергиева осудить российскую агрессию против Украины, но не услышал в ответ ничего.

То же самое было в Мюнхене, где Гергиев был не гостем, а целым руководителем Баварского филармонического оркестра. Поэтому руководство театра под давлением мэра Мюнхена Дитера Райтера вынуждено было уволить российского соратника Путина 1 марта 2022 года.

По словам господина Райтера, Гергиев отказался отвечать на его просьбу "четко и недвусмысленно дистанцироваться от российской операции в Украине": "Поскольку этого не произошло, единственное, что остается, – это немедленное расставание. Все остальное мы уточним как можно скорее".

Концерты Гергиева и его музыкантов отменили и другие ведущие площадки мира. Также он был лишен государственных наград и звания народного артиста в Украине, которые получил еще во времена Кучмы и Ющенко.

К сожалению, примеру Киева не последовали в ЕС – там Гергиев до сих пор не под санкциями, а поскольку имеет также паспорт гражданина Королевства Нидерланды (официально признано недружественным к России – 24 Канал), то беспрепятственно летает по Европе и миру, давая "подпольные концерты", начиная, минимум, с 2023 года.

Гергиев, словно тот иноагент, не разрывает связей с Европой:

Также Россия несколько раз пыталась протащить своего агента влияния на зарубежные официальные площадки, но неудачно. В 2025 году Москва прибегла к новой попытке.

Скандал в Италии: выступит ли Гергиев в Казерте?

В 2025 году Гергиев (то бишь – Россия) настолько обнаглели, что решили принять участие в официальном мероприятии. Для этого выбрали престижный классический фестиваль Un'Estate da Re на юге Италии в старинном городке Казерта, что вблизи Неаполя. Именно там 27 июля должны были выступить Гергиев и солисты руководимого им Мариинского театра.

Казерта славится Королевским дворцом итальянских Бурбонов – Reggia di Caserta, что является такой же визитной карточкой страны, как и Колизей или башня в Пизе. Там регулярно проводятся фестивали классической музыки. Их организатором выступает государство в лице руководства местной власти (провинции Казерта и региона Кампанья), а главным публичным лоббистом выступления путинистов стал президент административной области Кампания Винченцо Де Лука.



Королевский дворец в Казерте – одна из главных достопримечательностей Италии / Фото DuMont Bildarchiv/picture alliance

Мы всегда приветствовали встречи между людьми с разными взглядами. Мы рады евреям и палестинцам, россиянам и украинцам, а культура для нас важнее политики,

– так Де Лука оправдывает приглашение сторонников геноцида в Италию.

Он поспешил объяснить приглашение россиян тем, что "искусство вне политики" и вообще начал на критику отвечать агрессивными выпадами и обвинениями в культурном геноциде. Вот только геноцид (и не только культурный) сейчас устроила именно Россия и поэтому чиновник оказался в ситуации, когда бы в разгар Второй мировой приглашали и давали сцену фанатам Гитлера вроде Лени Рифеншталь, а не Цвейгу, Ремарку или Томасу Манну.

Приглашение путиниста на знаменитый музыкальный фестиваль возмутило итальянцев. Министр культуры страны Алессандро Джули попытался осторожно "пропетлять", заявив, что вообще искусство должно быть свободным от цензуры, но в случае Гергиева говорится не об искусстве, а о пропаганде, но он ничего не может с этим сделать, поскольку не должен вмешиваться в решение местных чиновников.

По этой причине концерт друга и советника Путина Валерия Гергиева, который был инициирован, прорекламирован и оплачен регионом Кампанья и который состоится в Королевском дворце Казерты, что, как и все автономные учреждения Министерства культуры, имеет право самостоятельно выбирать мероприятия, которые проводить, рискует послать неправильный сигнал,

– министр культуры Италии Алессандро Джули и осуждает, и не осуждает демарш неаполитанских любителей русской культуры.

Куда однозначнее была вице-президент Европейского парламента и уроженка Казерты Пина Пичерно, которая потребовала, чтобы ее родной город и земляки не брали греха на душу и отменили выступление Гергиева и россиян.

Госпожа Пичерно привлекла внимание всего мира к диверсии:

Активно включились в просветительскую работу среди итальянских чиновников украинские дипломаты и чиновники.

Нота посольства Украины в Италии:

Заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Андрей Наджос прокомментировал для Politico Europe российский демарш:

Европейские сцены не должны становиться пространством для выступлений российских исполнителей, чья деятельность поддерживается российским государством и служит оправданием военных преступлений российской армии в Украине и других странах мира,

– подчеркнул Андрей Наджос.

Также Наджос напомнил, что с 2022 года в Украине применены санкции к Гергиеву, но этого мало и о своей безопасности должна позаботиться также и Европа, поэтому Гергиева нужно внести в очередной пакет санкций ЕС. В июне 2025 года, напомним, это сделала Канада.

19 июля 2025 года акция украинцев и всех людей доброй воли против выступления россиян прошла в Милане.

Он не просто дирижер, он олицетворяет путинскую диктатуру, режим, который десятилетиями сеет смерть, страдания и попирает права человека не только в России, но и в соседних странах,

– организаторы украинской акции в Милане объясняют, почему выступление Гергиева не о культуре.

Отмены концерта также требовали около 40 организаций украинцев из Италии, Польши, Канады и других стран. В совместном заявлении они отметили, что участие Гергиева в фестивале – это попытка замаскировать политическую поддержку режима Путина под видом "просто" культурного мероприятия.

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Дерзость путинистов навсегда возмутила обычно инертных сторонников Навального в Европе, и те обратились в министерство культуры Италии и МВД страны с требованием отменить концерт земляков, а также просьбой запретить въезд в страну из-за опасности для Италии и поддержки им оккупации Украины. Напомним, что Гергиев "не чужой" для ФБК человек.

Расследование ФБК о коррупционных сделках Валерия Гергиева – смотрите видео:

В апреле 2022 года Навальный и Мария Певчих делали о музыканте большое расследование, в котором рассказали о материальных аспектах бонусах поддержки Гергиевым Путина. В частности, нашли квартиру дирижера в Нью-Йорке, приобретенную на украденные для юных музыкантов деньги, и другие коррупционные активы, а также рассказали о коррупционной кормушке дирижера Гергиева под прикрытием именного благотворительного фонда и отмывании Гергиевым денег российских олигархов через Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival и связи в Италии.

Несмотря на это неаполитанские чиновники упорно заявляли, что не отменят концерт ни при каких обстоятельствах, и не испугаются больших пикетов, которые готовили специально для концерта представители украинской диаспоры в Италии. Они уже приобрели билеты на концерт в первые ряды и были готовы рассказать россиянину все, что о нем и его стране думают.

Впрочем, 21 июля "что-то" таки произошло и организаторы концерта "почему-то передумали". Итальянское информационное агентство ANSA сообщило, что симфонический концерт российских музыкантов под руководством Гергиева отменен.

При этом издание Corriere della Sera уточняет, что организаторы не стали объяснять причин своего решения, а сам Гергиев в комментарии российским пропагандистам заявил, что ничего об этом не знает, то есть его просто поставили перед фактом.

В то же время посол России в Италии назвал "неподобающей" ситуацию с отменой выступления Гергиева.

Она наглядно показала, что в Италии при полном попустительстве власти действуют немногочисленные, но достаточно активные и крикливые деструктивные силы, которые делают все, чтобы спровоцировать негативное восприятие Италии в России и России в Италии, а по сути, поссорить народы наших стран, россиян и итальянцев,

– возмутился путинский посол Алексей Парамонов.

Что ж, теперь украинцы, которые приобрели билеты на фестиваль, смогут послушать качественную музыку без идеологических наслоений.

Гергиев и итальянская коррупция

Ну, а после операции "чистые уши" не лишним было бы провести операцию "чистые руки", ведь так сложилось, что там, где пытается пролезть Россия и "русский мир", всегда находится коррупция. Гергиев прочно связан с Италией коррупционно.

Напомним, что Сардиния, озеро Комо, Амальфитанское и Соррентийское побережье – давние любимые места проживания российской элиты, а, как утверждает итальянский журналист-расследователь Массимилиано Кочча, Гергиев имеет к этому прямое отношение, ведь выстроил в Италии сеть компаний – оформленных на подставных лиц и полностью скрытых от налогового надзора – которые управляют недвижимостью на сумму более 100 миллионов евро.

К сожалению, это не конец и далеко не последняя попытка россиян и лично Гергиева прервать блокаду – в сентябре 2024 года в Италии на известном Венецианском кинофестивале несмотря на призывы к запрету показывали пропагандистский фильм россиянки Трофимовой "Русские на войне", который глорифицирует оккупантов, а осенью 2025 года Гергиев и другие россияне попытаются снова дать концерты в Испании, куда их пригласили организаторы фестиваля Ibercamera. О чем лично объявил директор фестиваля Хосеп Мария Прат.

По странному совпадению (на самом деле нет), этот фест проходит в Каталонии, где у россиян есть солидные инвестиции у местных барселонских сепаратистов. Как видим, зло настойчиво ищет выход. Так что расслабляться после отмены концерта Гергиева в Италии не стоит.