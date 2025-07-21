Но, к счастью, русского там не будет. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание Ansa.

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Гергиев известен не только своей музыкальной карьерой, но и открытой поддержкой Владимира Путина. После начала полномасштабной войны России против Украины он не осудил агрессию Кремля, из-за чего его выступления в Европе и Северной Америке были отменены. С ним прекратили сотрудничество ведущие филармонии мира – в Мюнхене, Вене, Роттердаме, Милане, а также престижные фестивали в Праге, Эдинбурге и других городах.

Ожидалось, что концерт на фестивале Un'Estate da RE станет его первым выступлением на западной сцене с 23 февраля 2022 года – именно накануне российского вторжения. Однако, мероприятие отменили.

Заметим, что этому предшествовали массовые протесты. Около 40 украинских организаций за рубежом обратились к министру культуры Италии и организаторам фестиваля с требованием не допустить появления пропагандиста на сцене. Онлайн-петиция собрала более 16 тысяч подписей, а против выступления высказались лауреаты Нобелевской премии и вице-президент Европарламента Пина Пичерно.

Министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал решение отменить концерт, объяснив, что такое событие могло бы подать "неправильный сигнал" и противоречит принципам свободного мира.