Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала.

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Как прошла акция во Львове к третьей годовщине трагедии в Еленовке?

28 июля в Украине – День памяти Защитников и Защитниц Украины, участников добровольческих формирований, а также гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену.

Во Львове в 20:00 на площади перед памятником Тарасу Шевченко началась акция в память о погибших в Еленовке, а также в поддержку военнопленных, которые сейчас находятся во вражеской неволе.



Во Львове возле памятника Шевченко люди собрались, чтобы почтить память погибших защитников в теракте в Еленовке / Фото Натальи Бондарь, 24 Канал

Львовяне принесли плакаты и флаги, в частности национальный и бригады "Азов", а также зажгли лампадки, чтобы вспомнить тех, кого беспощадно убили россияне 3 года назад.



На место акции принесли лампадки, плакаты и флаги / Фото Натальи Бондарь, 24 Канал

На самом большом плакате было написано: "28.07 – 29.07. Еленовка. Помним. Отомстим". На меньших было указано: "Не молчи об Еленовке", "Еленовка. Те, кто выжил – в аду плена", "Еленовка. Никогда не забудем, никогда не простим" и другие.



Люди напоминают о пленных, погибших в Еленовке в 2022 году / Фото Натальи Бондарь, 24 Канал

Кроме того, активисты также напомнили и о тех Героях, что сейчас находятся во вражеском плену. Люди призывают не забывать о них, бороться за их возвращение, ведь плен убивает.

Акция во Львове 28 июля 2025 года / Фото Натальи Бондарь, 24 Канал

Напомним, в ночь с 28 на 29 июля 2022 года в Волновахской исправительной колонии во временно оккупированной Еленовке произошел взрыв. Россияне совершили теракт, в результате которого погибли более 53 украинских военных, в частности защитники Мариуполя и бойцы полка "Азов", более 130 – получили ранения.

Многих не удалось спасти, ведь им вовремя не оказали медицинской помощи - это одно из самых тяжких военных преступлений России против безоружных украинских пленных.