Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу.

До теми Ця ніч зі мною назавжди, – азовець "Масло" розповів жахливі деталі теракту в Оленівці

Як пройшла акція у Львові до третіх роковин трагедії в Оленівці?

28 липня в Україні – День вшанування пам'яті Захисників і Захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

У Львові о 20:00 на площі перед пам'ятником Тарасові Шевченку розпочалася акція в пам'ять про загиблих в Оленівці, а також на підтримку військовополонених, які наразі перебувають у ворожій неволі.



У Львові біля пам'ятника Шевченку люди зібралися, щоб вшанувати пам'ять загиблих захисників у теракті в Оленівці / Фото Наталі Бондар, 24 Канал

Львів'яни принесли плакати та прапори, зокрема національний та бригади "Азов", а також запалили лампадки, щоб згадати тих, кого нещадно вбили росіяни 3 роки тому.



На місце акції принесли лампадки, плакати та прапори / Фото Наталі Бондар, 24 Канал

На найбільшому плакаті було написано: "28.07 – 29.07. Оленівка. Пам'ятаємо. Помстимось". На менших було зазначено: "Не мовчи про Оленівку", "Оленівка. Ті, хто вижив – в пеклі полону", "Оленівка. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо" тощо.



Люди нагадують про полонених, що загинули в Оленівці у 2022 році / Фото Наталі Бондар, 24 Канал

Окрім того, активісти також нагадали й про тих Героїв, що наразі перебувають у ворожому полоні. Люди закликають не забувати про них, боротися за їхнє повернення, адже полон вбиває.

Акція у Львові 28 липня 2025 року / Фото Наталі Бондар, 24 Канал

Нагадаємо, у ніч із 28 на 29 липня 2022 року у Волноваській виправній колонії в тимчасово окупованій Оленівці стався вибух. Росіяни вчинили теракт, унаслідок якого загинули понад 53 українські військові, зокрема захисники Маріуполя та бійці полку "Азов", понад 130 – зазнали поранень.

Багатьох не вдалося врятувати, адже їм вчасно не надали медичної допомоги — це один із найтяжчих воєнних злочинів Росії проти беззбройних українських полонених.