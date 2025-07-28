Відтепер 28 липня Україна вшановуватиме пам'ять вбитих і закатованих у російській неволі. Спогадами про ту страшну ніч з 24 Каналом поділився головний сержант 1 корпусу НГУ "Азов" Кирило "Масло" Масалітін.

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"Ця ніч буде зі мною назавжди"

Боєць "Масло" був одним з тих, хто пережив російський теракт. Він зазнав важкого поранення та втратив там багатьох друзів. Навіть через 3 роки всі спогади про цей жахливий день дуже свіжі.

Цю ніч я дуже добре запам'ятав. Мабуть, вона буде назавжди зі мною,

– сказав азовець.

Він пригадав, що 27 липня 2022 року полонених перевели з бараків в іншу споруду. Там опинилося майже 200 людей. Ніяких особливих пояснень, чому їх переводять, росіяни не надавали. Наступний день пройшов за звичним розпорядком.

О 22:30 у нашому бараці був відбій. Точної години не знаю, але приблизно о 23:30 почали працювати ворожі "Гради". Вони стояли біля колонії та активно стріляли,

– пригадав "Масло".

Паралельно з цим відбувся перший вибух. Він був не в бараці, а трохи за ним. Кирило це добре запам'ятав, бо після того, як почали працювати "Гради" – став з ліжка, дивися в напрямку виходу й бачив спалах.

"Я не дуже зорієнтувався, що робити далі, тому просто вдягнувся і менше, ніж за хвилину пролунав другий вибух. Я стояв прямо, дивився в ту сторону… Отримав поранення", – додав азовець.

Несвоєчасна евакуація та абсолютна байдужість росіян

Евакуація відбулася аж на світанку. Поранених вивозили КАМАЗами до лікарні у Донецьку. На жаль, цю дорогу витримали не всі.. Першу допомогу полонені надавали одні одним. Потім росіяни дозволили зайти українським медикам, які також потрапили в полон на "Азовсталі".

Натомість адміністрація колонії просто стояла за парканом. Це все, що вони зробили в той страшний день,

– наголосив Кирило Масалітін.

Він отримав важке поранення в живіт, тому його евакуювали одним з перших, далі боєць нічого не бачив. Росіяни одразу почали звинувачувати Україну в обстрілі барака, навіть принесли уламки від HIMARS, щоб зняти свої пропагандистські сюжети.

Очевидно, що все це спланований теракт, яким Росія вкотре підтвердила своє нелюдське ставлення й кровожерливість. За кожен злочин російські окупанти та вище політичне керівництво неодмінно мають понести покарання.

Нагадаємо, внаслідок російського теракту у колонії в Оленівці 28 липня 2022 року загинуло 53 українських полонених, більшість з них – азовці. Досі жодна міжнародна організація не отримала доступу до цього місця.

Окупанти, ймовірно, застосували озброєння з термобаричним ефектом. Російське командування не надало українцям медичної допомоги, тим самим збільшивши кількість загиблих.