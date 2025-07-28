Отныне 28 июля Украина будет чтить память убитых и замученных в российской неволе. Воспоминаниями о той страшной ночи с 24 Каналом поделился главный сержант 1 корпуса НГУ "Азов" Кирилл "Масло" Масалитин.

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"Эта ночь будет со мной навсегда"

Боец "Масло" был одним из тех, кто пережил российский теракт. Он получил тяжелое ранение и потерял там многих друзей. Даже через 3 года все воспоминания об этом ужасном дне очень свежие.

Эту ночь я очень хорошо запомнил. Видимо, она будет навсегда со мной,

– сказал азовец.

Он вспомнил, что 27 июля 2022 года пленных перевели из бараков в другое сооружение. Там оказалось почти 200 человек. Никаких особых объяснений, почему их переводят, россияне не предоставляли. Следующий день прошел по привычному распорядку.

В 22:30 в нашем бараке был отбой. Точного времени не знаю, но примерно в 23:30 начали работать вражеские "Грады". Они стояли возле колонии и активно стреляли,

– вспомнил "Масло".

Параллельно с этим произошел первый взрыв. Он был не в бараке, а немного за ним. Кирилл это хорошо запомнил, потому что после того как начали работать "Грады" – стал с кровати, смотрел в направлении выхода и видел вспышку.

"Я не очень сориентировался, что делать дальше, поэтому просто оделся и меньше, чем через минуту раздался второй взрыв. Я стоял прямо, смотрел в ту сторону... Получил ранение", – добавил азовец.

Несвоевременная эвакуация и абсолютное равнодушие россиян

Эвакуация состоялась аж на рассвете. Раненых вывозили КАМАЗами в больницу в Донецке. К сожалению, эту дорогу выдержали не все... Первую помощь пленные оказывали друг другу. Затем россияне позволили зайти украинским медикам, которые также попали в плен на "Азовстали".

Зато администрация колонии просто стояла за забором. Это все, что они сделали в тот страшный день,

– подчеркнул Кирилл Масалитин.

Он получил тяжелое ранение в живот, поэтому его эвакуировали одним из первых, дальше боец ничего не видел. Россияне сразу начали обвинять Украину в обстреле барака, даже принесли обломки от HIMARS, чтобы снять свои пропагандистские сюжеты.

Очевидно, что все это спланированный теракт, которым Россия в очередной раз подтвердила свое бесчеловечное отношение и кровожадность. За каждое преступление российские оккупанты и высшее политическое руководство непременно должны понести наказание.

Напомним, в результате российского теракта в колонии в Еленовке 28 июля 2022 года погибли 53 украинских пленных, большинство из них – азовцы. До сих пор ни одна международная организация не получила доступа к этому месту.

Оккупанты, вероятно, применили вооружение с термобарическим эффектом. Российское командование не предоставило украинцам медицинской помощи, тем самым увеличив количество погибших.