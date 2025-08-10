У Києві у неділю, 10 серпня, відбулася традиційна акція Free Azovstal Defenders. Цього разу місцем заходу обрали Галицьку площу, що в центрі української столиці.

Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу.

Як пройшла акція на підтримку військовополонених у Києві?

Акція пройшла біля торгівельного центру "Україна", що навпроти Національного цирку України. На захід прийшли десятки родичів та знайомих наших військовополонених та просто небайдужих громадян.



Акція на підтримку українських військовополонених у Росії / Фото Валентини Поліщук 24 Канал

Учасники акції закликали водіїв, які проїжджали на автівках повз сигналізувати на підтримку наших захисників, яких досі утримує у своєму полоні ворог. На мирну акцію також прийшли й діти військовополонених.



На акцію також прийшли діти та онуки військовополонених / Фото Валентини Поліщук 24 Канал

На численних плакатах, які принесли люди на акцію, були імена українських військовополонених, їхні фото, а також надписи: "Free Azov", "Сигналь, поки ще є кому чути", "Поверніть наших Героїв додому" тощо.



На акції було багато плакатів / Фото Валентини Поліщук 24 Канал

Мета акції – нагадати суспільству про бійців, які потрапили в російський полон і змушені виживати в нелюдських умовах. Багато захисників, зокрема Маріупольського гарнізону, перебувають у неволі вже четвертий рік.

Як пройшла акція Free Azovstal Defenders у Києві 10 серпня / Фото Валентини Поліщук

До слова, у Центрі протидії дезінформації попередили, що Росія хоче використати фото та інтерв'ю з нашими військовополоненими, зокрема захисниками "Азовсталі", для дискредитації української влади та зриву обмінного процесу. Це вже країна-агресорка вчиняє не вперше.