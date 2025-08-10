"Поверніть наших Героїв додому": у Києві пройшла акція на підтримку військовополонених
- У Києві 10 серпня на Галицькій площі пройшла акція Free Azovstal Defenders на підтримку військовополонених.
- Учасники акції закликали водіїв сигналізувати на підтримку захисників, а на плакатах були імена військовополонених та заклики "Поверніть наших Героїв додому".
- Мета акції – нагадати про бійців, зокрема Маріупольського гарнізону, які перебувають в російському полоні в нелюдських умовах.
У Києві у неділю, 10 серпня, відбулася традиційна акція Free Azovstal Defenders. Цього разу місцем заходу обрали Галицьку площу, що в центрі української столиці.
Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу.
Як пройшла акція на підтримку військовополонених у Києві?
Акція пройшла біля торгівельного центру "Україна", що навпроти Національного цирку України. На захід прийшли десятки родичів та знайомих наших військовополонених та просто небайдужих громадян.
Акція на підтримку українських військовополонених у Росії / Фото Валентини Поліщук 24 Канал
Учасники акції закликали водіїв, які проїжджали на автівках повз сигналізувати на підтримку наших захисників, яких досі утримує у своєму полоні ворог. На мирну акцію також прийшли й діти військовополонених.
На акцію також прийшли діти та онуки військовополонених / Фото Валентини Поліщук 24 Канал
На численних плакатах, які принесли люди на акцію, були імена українських військовополонених, їхні фото, а також надписи: "Free Azov", "Сигналь, поки ще є кому чути", "Поверніть наших Героїв додому" тощо.
На акції було багато плакатів / Фото Валентини Поліщук 24 Канал
Мета акції – нагадати суспільству про бійців, які потрапили в російський полон і змушені виживати в нелюдських умовах. Багато захисників, зокрема Маріупольського гарнізону, перебувають у неволі вже четвертий рік.
Як пройшла акція Free Azovstal Defenders у Києві 10 серпня / Фото Валентини Поліщук
До слова, у Центрі протидії дезінформації попередили, що Росія хоче використати фото та інтерв'ю з нашими військовополоненими, зокрема захисниками "Азовсталі", для дискредитації української влади та зриву обмінного процесу. Це вже країна-агресорка вчиняє не вперше.