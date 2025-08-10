Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу.

До теми "Закрийте небо для України": у європейських містах пройшли акції української громади

Як пройшла акція на підтримку військовополонених у Києві?

Акція пройшла біля торгівельного центру "Україна", що навпроти Національного цирку України. На захід прийшли десятки родичів та знайомих наших військовополонених та просто небайдужих громадян.

Акція Free Azovstal Defenders 10.08.2025
Акція на підтримку українських військовополонених у Росії / Фото Валентини Поліщук 24 Канал

Учасники акції закликали водіїв, які проїжджали на автівках повз сигналізувати на підтримку наших захисників, яких досі утримує у своєму полоні ворог. На мирну акцію також прийшли й діти військовополонених.

На акцію в Києві 10 серпня прийшли діти
На акцію також прийшли діти та онуки військовополонених / Фото Валентини Поліщук 24 Канал

На численних плакатах, які принесли люди на акцію, були імена українських військовополонених, їхні фото, а також надписи: "Free Azov", "Сигналь, поки ще є кому чути", "Поверніть наших Героїв додому" тощо.

Акція на вимогу звільнити військовополонених українців
На акції було багато плакатів / Фото Валентини Поліщук 24 Канал

Мета акції – нагадати суспільству про бійців, які потрапили в російський полон і змушені виживати в нелюдських умовах. Багато захисників, зокрема Маріупольського гарнізону, перебувають у неволі вже четвертий рік.

Як пройшла акція Free Azovstal Defenders у Києві 10 серпня / Фото Валентини Поліщук

До слова, у Центрі протидії дезінформації попередили, що Росія хоче використати фото та інтерв'ю з нашими військовополоненими, зокрема захисниками "Азовсталі", для дискредитації української влади та зриву обмінного процесу. Це вже країна-агресорка вчиняє не вперше.