Как благодаря гениальной идее в ресторанах привлекают средства на новые операции ГУР

В Украине продолжается благотворительная кампания "Вкусно, потому что на дроны", которая объединяет заведения питания и бизнес для сбора средств на боевые комплекты secret box для подразделений ГУР МО. Присоединиться к акции может каждый украинец, если посетит заведения, поддерживающие благотворительный проект.

Цель благотворительного проекта – обеспечить подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины дронами, чтобы успешных операций становилось еще больше. Представитель ГУР МО Андрей Юсов и президент фонда "Современная Украина" – инициатор "Вкусно, потому что на дроны" – Владимир Гавриш в эфире 24 Канала поделились деталями благотворительной кампании.

Как возникла идея "Вкусно, потому что на дроны"?

Президент фонда "Современная Украина" отметил, что идея благотворительного проекта появилась в начале 2025 года, и его целью было креативно привлечь бизнес и рядовых украинцев к помощи военным.

Тогда мы придумали акцию "Вкусно, потому что на дроны" и вместе с амбассадором фонда Владимиром Ярославским представили ее Андрею Юсову. Затем проект утвердил глава ГУР МО Кирилл Буданов,

– вспомнил Гавриш.

Сегодня к акции уже присоединились более 150 заведений питания, которые системно собирают средства в поддержку украинских разведчиков. Благодаря донатам украинцев, как отметил он, уже собрано 25 secret box (это тактический сундук стоимостью 50 тысяч гривен, которую заведения питания собирают для подразделений ГУР – 24 Канал) – соответственно 1 миллион 250 тысяч гривен.

Очень важно, по его словам, что этот проект является прозрачным. Каждый украинец может проверить на сайте "Вкусно, потому что на дроны" поступления средств. После этого будут покупаться средства, и инициаторы кампании отчитаются об этом. закупать это все.

Это – гениальная идея, потому что за почти четыре года полномасштабного вторжения возможности страны, людей, в частности, эмоциональные, часто на грани. Сегодня собирать благотворительные взносы на проекты, поддержку. Но инициатор этой кампании – Фонд "Современная Украина" и Владимир Ярославский нашли целую нишу, где можно по-новому поддержать и украинский бизнес, и украинские силы обороны. Мы благодарны, что именно подразделения ГУР стали объектом такой поддержки,

– подчеркнул Андрей Юсов.

Представитель ГУР объяснил, что в secret box входят FPV-дроны на оптоволокне и другие средства, расходные материалы.

FPV и дроны – это те средства, которых, по его словам, много не бывает. Они нужны постоянно. Поэтому очень хорошо, что сегодня каждый украинец посетив кафе, ресторана, заведения, может поддержать Силы обороны. Уже есть успешные кейсы реализованы с различными бизнесами, но ресторанный кластер впервые привлечен системно.

Обратите внимание! Наполнение "секретных боксов" всегда уникальное, ведь формируется под конкретные потребности подразделения. Потому что задачи, направления работы и даже время года имеют влияние на то, какие средства необходимы разведчикам в определенный момент.

"Сейчас очень тяжелый, ожесточенный период на многих направлениях. Поэтому этот благотворительный проект является крайне актуальным", – отметил Юсов.

К проекту могут присоединиться заведения по всей Украине. Среди лидеров по количеству ресторанов и кафе является Киев. Также среди первых Винницкая и Тернопольская области.

Заведения могут самостоятельно определять формат, как присоединиться к проекту. В меню может быть определено отдельное благотворительное блюдо, часть средств от продажи которого направляется на кампанию "Вкусно, потому что на дроны", или могут передавать непосредственно средства.

Что известно о благотворительном проекте "Вкусно, потому что на дроны"?