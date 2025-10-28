Як завдяки геніальній ідеї у ресторанах залучають кошти на нові операції ГУР

В Україні триває благодійна кампанія "Смачно, бо на дрони", яка об’єднує заклади харчування та бізнеси для збору коштів на бойові комплекти secret box для підрозділів ГУР МО. Доєднатися до акції може кожний українець, якщо завітає до закладів, що підтримують благодійний проєкт.

Мета благодійного проєкту – забезпечити підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України дронами, щоб успішних операцій ставало ще більше. Представник ГУР МО Андрій Юсов та президент фонду "Сучасна Україна" – ініціатор "Смачно, бо на дрони" – Володимир Гавриш в ефірі 24 Каналу поділилися деталями благодійної кампанії.

Як виникла ідея "Смачно, бо на дрони"?

Президент фонду "Сучасна Україна" зазначив, що ідея благодійного проєкту з'явилась на початку 2025 року, і його метою було креативно залучити бізнес та пересічних українців до допомоги військовим.

Тоді ми вигадали акцію "Смачно, бо на дрони" і разом з амбасадором фонду Володимиром Ярославським презентували її Андрію Юсову. Потім проєкт затвердив глава ГУР МО Кирило Буданов,

– згадав Гавриш.

Сьогодні до акції вже долучилися понад 150 закладів харчування, які системно збирають кошти на підтримку українських розвідників. Завдяки донатам українців, як зазначив він, вже зібрано 25 secret box (це тактична скриня для підрозділів ГУР вартістю 50 тисяч гривень, на яку збирають кошти у закладах харчування – 24 Канал) – відповідно 1 мільйон 250 тисяч гривень.

Дуже важливо, за його словами, що цей проєкт є прозорим. Кожен українець може перевірити на сайті "Смачно, бо на дрони" надходження коштів. Після цього будуть купуватися засоби, і ініціатори кампанії прозвітують про це.

Це – геніальна ідея, тому що за майже чотири роки повномасштабного вторгнення можливості країни, людей, зокрема, емоційні, часто на межі. Сьогодні складно збирати благодійні внески на проєкти, підтримку. Але ініціатор цієї кампанії – Фонд "Сучасна Україна" та Володимир Ярославський знайшли цілу нішу, де можна по-новому підтримати і український бізнес, і українські Сили Оборони. Ми вдячні, що саме підрозділи ГУР стали об'єктом такої підтримки,

– наголосив Андрій Юсов.

Представник ГУР пояснив, що до secret box входять FPV-дрони на оптоволокні та інші засоби, розхідні матеріали.

FPV-дрони – це ті засоби, яких, за його словами, багато не буває, вони потрібні постійно. Тому дуже добре, що сьогодні кожен українець завітавши до кав'ярні, ресторану може підтримати Сили оборони. Вже є успішні кейси реалізовані з різними бізнесами, але ресторанний кластер вперше залучений системно.

Зверніть увагу! Наповнення "секретних боксів" завжди унікальне, адже формується під конкретні потреби підрозділу ГУР. Тому що завдання, напрямки роботи та навіть пора року мають вплив на те, які засоби необхідні розвідникам у певний момент.

"Зараз дуже важкий, запеклий період на багатьох напрямках. Тому цей благодійний проєкт є вкрай актуальним", – зауважив Юсов.

До проєкту можуть приєднатися заклади по всій Україні. Серед лідерів щодо кількості ресторанів та кафе є Київ. Також серед перших Вінницька та Тернопільська області.

Що відомо про благодійний проєкт "Смачно, бо на дрони"?