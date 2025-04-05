Эти дроны имеют существенное преимущество – они менее уязвимы к средствам радиоэлектронной борьбы, но, несмотря на это, имеют и немало недостатков. Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу о сильных и слабых сторонах дронов на оптоволокне.

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Преимущества и недостатки дронов на оптоволокне

FPV-дроны на оптоволокне – это беспилотники, за которыми тянется провод. Такая конструкция делает их абсолютно устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы, поскольку вся информация передается через оптоволоконный кабель.

Еще в январе 2024 года украинские военные предлагали разрабатывать катушки с оптоволокном на 2 километра, но их идею высмеяли, считая это нецелесообразным решением. Однако Россия узнала об этих планах и обогнала нас в этом направлении.

Однако у меня еще нет информации, что россияне летали более чем на 20 километров. Пока у них это не получается, зато у нас получается, и значительно дальше,

– отметил Константин Криволап.

Однако сейчас украинские дроны на оптоволокне уже успешно используют 30-километровые катушки. Благодаря этому они могут работать на значительно большие расстояния. Однако из-за большей длины кабеля, они не способны нести большую боевую часть, поскольку для преодоления большей дистанции необходимы мощные аккумуляторы.

Заметим! На днях кластер оборонных технологий Brave1 сообщил, что в Украине испытали дальние FPV-дроны с оптоволоконным управлением на более чем 20 километров.

Однако такие беспилотники имеют и свои недостатки. Они менее маневренные и сложнее преодолевают препятствия. Например, под Покровском произошел случай, когда кабель запутался в джипе, и его пришлось перерезать, чтобы машина смогла продолжить движение.