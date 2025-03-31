Дроны на оптоволокне, в частности, имеют немало преимуществ по сравнению с FPV-дронами. О возможностях Украины в этой сфере 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Читайте также ВСУ в Белгородской области, Россия наступает на Запорожье: как изменилась линия фронта за неделю

В чем особенность дронов на оптоволокне

Дроны на оптоволокне все чаще использует как украинская, так и российская армии на поле боя. У них есть ряд преимуществ, которые позволяют эффективнее уничтожать противника. На таком дроне есть катушка с оптоволокном, во время полета тонкий волосок кабеля разматывается. По нему и передается видеосигнал управления дроном.

Более того, на него не способны влиять вражеские средства радиоэлектронной борьбы. Есть, однако и некоторые недостатки. Дрон на оптоволокне значительно больше по размерам из-за своей комплектации, соответственно его несколько легче сбить из стрелкового оружия. Также может страдать маневренность дрона через оптоволоконный кабель.

На сегодня они занимают едва ли не первое место у врага по применению. Их у россиян есть немало, потому что оптоволоконный кабель производят в Китае. Поэтому их больше в России, чем у Сил обороны Украины. Однако украинские производители протестировали ряд средств, и успешные образцы уже законтрактовало государство,

– отметил Юрий Федоренко.

По словам командира полка "Ахиллес", уже к концу весны подавляющее большинство структурных подразделений Сил обороны сможет ознакомиться с принципом работы дронов на оптоволокне.

"К концу лета на некоторых участках по количеству дронов мы попробуем выйти в паритет с противником. Но, если говорить о всей линии боестолкновения, враг объективно будет преобладать до конца этого года", – констатировал военный.

Важно! Помочь Силам обороны уничтожать врага можете и вы. 429 отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес" запускает сбор на Starlink – независимую, мобильную, быструю связь, которую невозможно заглушить. Присоединиться к сбору можно по ссылке, или же отправив донат на карту банка: 4441 1111 2305 1728.

Стоит добавить, что дроны на оптоволокне действительно могут эффективно повышать поражение вражеских позиций и техники, том числе и потому, что ими легче управлять в лесной местности. В отличие от обычных дронов, сигнал в оптоволоконных не теряется, что позволяет операторам управлять им до "победного конца".