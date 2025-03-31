Дрони на оптоволокні, зокрема, мають чимало переваг у порівнянні з FPV-дронами. Про можливості України у цій сфері 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

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У чому особливість дронів на оптоволокні

Дрони на оптоволокні все частіше використовує як українська, так і російська армії на полі бою. У них є низка переваг, які дозволяють ефективніше знищувати противника. На такому дроні є котушка з оптоволокном, під час польоту тонкий волосок кабелю розмотується. По ньому й передається відеосигнал управління дроном.

Ба більше, на нього не здатні впливати ворожі засоби радіоелектронної боротьби. Є, однак і деякі недоліки. Дрон на оптоволокні значно більший за розмірами через свою комплектацію, відповідно його дещо легше збити зі стрілецької зброї. Також може страждати маневровість дрона через оптоволоконний кабель.

На сьогодні вони займають чи не перше місце у ворога за застосуванням. Їх у росіян є чимало, тому що оптоволоконний кабель виробляють у Китаї. Через те їх більше у Росії, ніж у Сил оборони України. Проте українські виробники протестували низку засобів, і успішні зразки вже законтрактувала держава,

– зауважив Юрій Федоренко.

За словами командира полку "Ахіллес", вже до кінця весни переважна більшість структурних підрозділів Сил оборони зможе ознайомитись з принципом роботи дронів на оптоволокні.

"На кінець літа на деяких відтинках за кількістю дронів ми спробуємо вийти у паритет з противником. Але, якщо говорити про всю лінію боєзіткнення, ворог об'єктивно переважатиме до кінця цього року", – констатував військовий.

Важливо! Допомогти Силам оборони знищувати ворога можете й ви. 429 окремий полк безпілотних систем "Ахіллес" запускає збір на Starlink – незалежний, мобільний, швидкий зв'язок, який неможливо заглушити. Долучитися до збору можна за посиланням, або ж надіславши донат на карту банки: 4441 1111 2305 1728.

Варто додати, що дрони на оптоволокні справді можуть ефективно підвищувати ураження ворожих позицій та техніки, зокрема й тому, що ними легше керувати у лісній місцевості. На відміну від звичайних дронів, сигнал в оптоволоконних не втрачається, що дає змогу операторам керувати ним до "переможного кінця".