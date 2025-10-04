Укр Рус
4 октября, 20:55
3

Отец главного переговорщика Путина до сих пор работает в НАН Украины, – СМИ

Анастасия Безейко
Основные тезисы
  • Отец путинского переговорщика Кирилла Дмитриева работает в Институте клеточной биологии и генетической инженерии НАНУ.
  • С апреля 2022 года профессор и чернобылец находится в отпуске, который продлевает каждые 90 дней.

Отец путинского переговорщика Кирилла Дмитриева, профессор Дмитриев Александр Петрович, до сих пор работает в институте Национальной академии наук Украины. Однако еще с апреля 2022 года он находится в отпуске.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA. Журналисты показали ответ ведомства на свой запрос.

Где работает отец Кирилла Дмитриева?

Член-корреспондент НАН Украины Александр Дмитриев сохраняет за собой рабочее место в Институте клеточной биологии и генетической инженерии.

Профессор оформлен на 0,75 должности главного научного сотрудника лаборатории иммунитета растений отдела биофизики и радиобиологии. Однако с начала широкомасштабного вторжения мужчину в Киеве не видели.

С 25 апреля 2022 года он (Александр Дмитриев – 24 Канал) находится в отпуске за свой счет по соглашению сторон и продолжает его каждые 90 дней,
– сообщили в институте.

Кроме того, отец путинского переговорщика якобы участвовал в изучении последствий аварии на Чернобыльской атомной станции и имеет удостоверение чернобыльца второй категории.


Ответ на запрос в НАН Украины / Фото OBOZ.UA

Обратите внимание! Эксклюзивно для 24 Канала майор ВСУ Тарас Березовец рассказал, почему Кирилл Дмитриев стал основным переговорщиком российского диктатора. Интересно, что "втираться" в доверие к американскому президенту Дональду Трампу путинский посланник начал еще в 2016 году.

 


Дмитриев Александр Петрович / Фото НАНУ

Как семья Кирилла Дмитриева оказалась в Украине?

  • 50-летний Кирилл Дмитриев родился в Киеве, его отец – ученый-биолог с мировым именем, что в 80-е годы также занимал высокие должности в коммунистической партии, которая тогда руководила в СССР.

  • В Украину семью перевез дед путинского переговорщика – полковник Петр Дмитриев, который сам родился в Санкт-Петербурге. Он ветеран Финской войны и Второй мировой, участник обороны Киева, Сталинградской битвы и битвы на Курской дуге.

  • К слову, в 14-летнем возрасте Кирилл Дмитриев переехал в США – там он закончил колледж и впоследствии получил высшее образование.