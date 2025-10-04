Отец путинского переговорщика Кирилла Дмитриева, профессор Дмитриев Александр Петрович, до сих пор работает в институте Национальной академии наук Украины. Однако еще с апреля 2022 года он находится в отпуске.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA. Журналисты показали ответ ведомства на свой запрос.

Где работает отец Кирилла Дмитриева?

Член-корреспондент НАН Украины Александр Дмитриев сохраняет за собой рабочее место в Институте клеточной биологии и генетической инженерии.

Профессор оформлен на 0,75 должности главного научного сотрудника лаборатории иммунитета растений отдела биофизики и радиобиологии. Однако с начала широкомасштабного вторжения мужчину в Киеве не видели.

С 25 апреля 2022 года он (Александр Дмитриев – 24 Канал) находится в отпуске за свой счет по соглашению сторон и продолжает его каждые 90 дней,

– сообщили в институте.

Кроме того, отец путинского переговорщика якобы участвовал в изучении последствий аварии на Чернобыльской атомной станции и имеет удостоверение чернобыльца второй категории.



Ответ на запрос в НАН Украины / Фото OBOZ.UA

Дмитриев Александр Петрович / Фото НАНУ

Как семья Кирилла Дмитриева оказалась в Украине?