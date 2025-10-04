Отец главного переговорщика Путина до сих пор работает в НАН Украины, – СМИ
- Отец путинского переговорщика Кирилла Дмитриева работает в Институте клеточной биологии и генетической инженерии НАНУ.
- С апреля 2022 года профессор и чернобылец находится в отпуске, который продлевает каждые 90 дней.
Отец путинского переговорщика Кирилла Дмитриева, профессор Дмитриев Александр Петрович, до сих пор работает в институте Национальной академии наук Украины. Однако еще с апреля 2022 года он находится в отпуске.
Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA. Журналисты показали ответ ведомства на свой запрос.
Где работает отец Кирилла Дмитриева?
Член-корреспондент НАН Украины Александр Дмитриев сохраняет за собой рабочее место в Институте клеточной биологии и генетической инженерии.
Профессор оформлен на 0,75 должности главного научного сотрудника лаборатории иммунитета растений отдела биофизики и радиобиологии. Однако с начала широкомасштабного вторжения мужчину в Киеве не видели.
С 25 апреля 2022 года он (Александр Дмитриев – 24 Канал) находится в отпуске за свой счет по соглашению сторон и продолжает его каждые 90 дней,
– сообщили в институте.
Кроме того, отец путинского переговорщика якобы участвовал в изучении последствий аварии на Чернобыльской атомной станции и имеет удостоверение чернобыльца второй категории.
Как семья Кирилла Дмитриева оказалась в Украине?
50-летний Кирилл Дмитриев родился в Киеве, его отец – ученый-биолог с мировым именем, что в 80-е годы также занимал высокие должности в коммунистической партии, которая тогда руководила в СССР.
В Украину семью перевез дед путинского переговорщика – полковник Петр Дмитриев, который сам родился в Санкт-Петербурге. Он ветеран Финской войны и Второй мировой, участник обороны Киева, Сталинградской битвы и битвы на Курской дуге.
К слову, в 14-летнем возрасте Кирилл Дмитриев переехал в США – там он закончил колледж и впоследствии получил высшее образование.