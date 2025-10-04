Батько путінського переговорника Кирила Дмитрієва, професор Дмитрієв Олександр Петрович, досі працює в інституті Національної академії наук України. Однак іще з квітня 2022 року він знаходиться у відпустці.

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на OBOZ.UA. Журналісти показали відповідь відомства на свій запит.

Дивіться також Не впорався із завданням: у ЦПД розповіли, чому Кремль вигнав Козака

Де працює батько Кирила Дмитрієва?

Член-кореспондент НАН України Олександр Дмитрієв зберігає за собою робоче місце в Інституті клітинної біології та генетичної інженерії.

Професор оформлений на 0,75 посади головного наукового співробітника лабораторії імунітету рослин відділу біофізики та радіобіології. Однак із початку широкомасштабного вторгнення чоловіка в Києві не бачили.

З 25 квітня 2022 року він (Олександр Дмитрієв – 24 Канал) знаходиться у відпустці за свій рахунок за згодою сторін і продовжує її кожні 90 днів,

– повідомили в інституті.

Окрім того, батько путінського перемовника нібито брав участь у вивченні наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції, має посвідчення чорнобильця другої категорії.



Відповідь на запит до НАН України / Фото OBOZ.UA

Зверніть увагу! Ексклюзивно для 24 Каналу майор ЗСУ Тарас Березовець розповів, чому Кирило Дмитрієв став основним перемовником російського диктатора. Цікаво, що "втиратися" в довіру до американського президента Дональда Трампа путінський посланець почав ще у 2016 році.



Дмитрієв Олександр Петрович / Фото НАНУ

Як родина Кирила Дмитрієва опинилася в Україні?