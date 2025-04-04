"Втиратися" у довіру до президента США Дональда Трампа він почав ще у 2016 році. Дмитрієв зайняв місце однієї впливової особи у Росії, яка раніше вела переговори з країнами Близького Сходу. Більше 24 Каналу розповів майор ЗСУ Тарас Березовець.

Цікаво Путін хоче продовжувати переговори з Трампом, щоб досягти "прийнятної угоди", – Bloomberg

Чому Путін обрав Дмитрієва

Як зазначив Тарас Березовець, Дональд Трамп під час переговорів насамперед довіряє своїм бізнес-партнерам, тому, замість відставного генерал-лейтенанта Кіта Келлога, основним перемовником з питань України був призначений Стів Віткофф.

Путін швидко відреагував на ці зміни й, замість звичних представників спецслужб, що раніше вели діалог зі США, призначив бізнесмена "до мозку і кісток" Кіріла Дмитрієва.

Хто такий Кіріл Дмитрієв Народився у Києві 1975 року. Закінчив елітну фізико-математичну школу у столиці, де й пройшло його дитинство і юність. У підлітковому віці поїхав до США, а пізніше повернувся в Україну, де розпочав свою кар'єру.

Його батько не був партійним функціонером, натомість його дід служив у радянській армії. Ймовірно, Дмитрієв має зв'язки з російською розвідкою. Він працював у США в інвестиційному банку Goldman Sachs, тому вільно володіє англійською мовою.

Щоб зрозуміти логіку та філософію потенційного противника, треба пожити в його країні. Кіріл Дмитрієв якнайкраще підходить для цієї ролі. Він розуміє, як мислять Дональд Трамп, Стів Віткофф і представники нинішньої американської політичної еліти,

– зазначив майор ЗСУ.

Таким чином, Дмитрієв, який поєднує досвід у бізнесі, спецслужбах і має особливий мандат довіри від Путіна, стає важливою фігурою для побудови надійних комунікацій між Росією та США.

Ще у 2016 році, після перемоги Трампа на президентських виборах, Дмитрієв став ключовою фігурою в переговорах щодо можливого скасування санкцій проти Росії. Саме тоді він привернув увагу Трампа та його оточення, отримавши "зелене світло" для подальших переговорів, зокрема в Ер-Ріяді.

Хто мав бути замість Дмитрієва

Замість Дмитрієва, за словами майора ЗСУ, Путін міг би обрати самопроголошеного голову Чечні Рамзана Кадирова, який раніше був основним перемовником Путіна з країнами Перської затоки та Близького Сходу.

Однак Кадиров потрапив у низку неприємних ситуацій:

були викриті його таємні переговори з керівництвом ОАЕ щодо переведення активів з Росії та виведення своїх представників;

скандал зі збиттям літака "Азербайджанських авіаліній", який Кадиров не зміг належним чином вирішити, що ще більше погіршило відносини з Азербайджаном.

На тлі цих невдач з'явилася непублічна фігура Кіріла Дмитрієва, який швидко займає позицію Кадирова, домовляється із Саудівською Аравією, бере участь в залаштункових переговорах.

З погляду Путіна це дає результат, що переговори йдуть. Він вміло їх затягує,

– зазначив Тарас Березовець.

Дмитрієва демонстративно приймають у Білому домі та запрошують на головний американський політичний канал Fox News. Таке запрошення можливе лише через схвалення радників президента США, адже медіа знаходиться під контролем найближчого оточення Трампа.