Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Кіріла Дмитрієва в етері телеканалу Fox News.

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Що сказав Дмитрієв про Україну на телеканалі Fox News

В студії телеканалу Кіріл Дмитрієв вихваляв адміністрацію Трампа за "величезний прогрес у мирних переговорах" і водночас критикував адміністрацію Байдена за відсутність взаємодії з Росією.

Не було жодних спроб зрозуміти російську позицію. Не було реальних рішень, які могли б бути успішними. І те, що зробила команда президента Трампа – вони зрозуміли, яким може бути простір для рішень, і вони досягли першої в історії деескалації у конфлікті, яка полягає у припиненні ударів по енергетичній інфраструктурі між Росією та Україною,

– заявив посланець глави Кремля.

Коли ведучий зауважив, що Росія продовжує обстріли української енергетичної інфраструктури, попри домовленості, Дмитрієв відповів, що режим припинення вогню буцімто порушує Україна.

"Про це не повідомляють у пресі. І це, звичайно, має припинитися. Я вважаю, що перемир'я на об'єктах енергетичної інфраструктури має дотримуватись", – заявив російський перемовник.

Варто зазначити, що напередодні Росія знову звинуватила Україну в нібито недотриманні енергетичного перемир'я. Водночас у Генштабі ЗСУ спростували цю інформацію та зазначили, що Кремль навмисно поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб перекласти на Київ власну провину за зрив перемир'я, щоб продовжувати війну.

Він також додав, що команда Трампа "не тільки не допустила Третьої світової війни, але також досягла значного прогресу для українського врегулювання".

До слова, Кіріл Дмитрієв також зробив заяву, що Росія готова розглянути можливість "надання гарантій безпеки України". Водночас він зазначив, що Росія виступає проти вступу України до НАТО.