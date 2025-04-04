Таку думку 24 Каналу висловив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, додавши, що, можливо, у поведінці Росії щось зміниться після візиту Кирила Дмитрієва до Вашингтона. Там він мав зустріч зі спецпредставником Трампа.

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Україна може здобути дипломатичну перевагу над Росією

Ймовірно, у США зараз розробляють план щодо подальших кроків та оцінюють, чи реально досягнути режиму припинення вогню найближчим часом. У Вашингтоні розуміють, що Москва не поспішає йти на перемир'я.

Не варто відкидати, що у відносинах США та Росії ми побачимо паузу. Вона може бути не довгою, але в цей час напрацьовуватимуть інші алгоритми, які будуть більш успішними,

– припустив Станіслав Желіховський.

У цей період може відбутися комунікація між Києвом та Вашингтоном. Також, можливо, що українська делегація вирушить до США для переговорів. Вони працюватимуть над покращенням двосторонніх відносин, зокрема в контексті угоди щодо копалин.

Чим ближчими будуть 100 днів президентства Трампа, а також Великдень, бо з цим святом пов'язували дату перемир'я між Україною та Росією, тим більше важливих подій та їхньої активізації ми побачимо,

– підкреслив експерт-міжнародник.

Зараз кожна зі сторін хоче виторгувати більше для себе. Поки цей трикутник не є стійким, часто конфігурації змінюються. Для України важливо долучити сюди європейських партнерів. Як відомо, у Києві відбуваються перемовини з лідерами "Коаліції охочих". Можливо, стане більш зрозумілою участь європейських представників у мирних переговорах.

Американці зараз не надто підтримують цю ініціативу. Зі свого боку Москва категорично проти участі Європи. У Кремлі взагалі хотіли б вести справи лише зі США, навіть без участі України,

– додав Станіслав Желіховський.

Ми бачимо багато хаотичності та ситуативності. Варто трохи зачекати, бо найближчі дні покажуть, чи справді відбудеться комунікація між Вашингтоном і Москвою, чи погодиться Росія на поступки в контексті перемовин та чи покращаться відносини України та США.