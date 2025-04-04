Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Марко Рубіо.

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Що заявив Рубіо про мир в Україні

Журналісти на початку пресконференції запитали держсекретаря США щодо мирних перемовин. Вони зауважили, що Росія проштовхує свої умови.

"Можливо. Ми не знаємо. Скоро побачимо", – відповів Рубіо.

Він повторив улюблену тезу команди Трампа про необхідність швидко завершити війну. І висловив упевненість у тому, що можна закінчити війну на умовах, вигідних для обох сторін.

Америка зараз шукає ці умови.

І ми скоро будемо знати – через тижні, не місяці, – чи Росія готова до миру. Ми сподіваємося, що так. Якщо так, то можна закінчити війну. США мають знати, чи Росія готова до миру. Путін і Росія мають ухвалити це рішення,

– сказав Марко Рубіо.

За його словами, українці показали готовність до припинення вогню і створення простору для переговорів. Тому Путін має ухвалити своє рішення швидко, а не через пів року.

Держсекретар сказав, що якщо росіяни і надалі будуть затягувати війну, то США в цьому не зацікавлені. Путіну не вдасться затягнути Трампа в пастку безкінечних переговорів. США будуть реагувати на це. Але поки що чекають на кроки Москви.

Іноземні ЗМІ теж уважно стежать за ситуацією. І відзначають, що після початку "перемир'я" кількість ударів по Україні зросла наполовину.