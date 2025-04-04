Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Кіріла Дмитрієва, які цитують російські ЗМІ.

Цікаво Путін відправив посланця до США домовлятися: у чому головна загроза для України

Що розповів Дмитрієв про розмову з представниками Трампа

Кіріл Дмитрієв заявив, що останні 2 дні за дорученням Путіна він проводив зустрічі з американськими представниками, однією з головних тем яких було відновлення діалогу між Москвою і Вашингтоном. Путінський прихвостень каже, що, мовляв, "дуже багато гравців, різні країни, намагаються зірвати цей діалог" і намагаються "перешкодити розв'язанню тих питань, які треба розв'язувати".

Він заявив, що під час перемовин нібито було досягнуто "значного прогресу щодо України". Однак у якому плані – не відповів.

За його словами, адміністрація нинішнього президента США Дональда Трампа, на відміну від адміністрації минулого президента Джо Байдена, "чує позицію Росії та розуміє її стурбованість"

Дмитрієв заявив, що на зустрічах було обговорено питання "економічно-інвестиційного характеру", а також каже, що у Москві "бачить велике бажання американських компаній повертатися до Росії".

Також, як сказав посланник глави Кремля, під час зустрічі у Вашингтоні обговорювалася можлива взаємодія в Арктиці, а також співпраця країн щодо рідкісноземельних металів та "в різних інших секторах".

Крім того, Дмитрієв заявив, що Москва та Вашингтон обговорили відновлення прямого авіасполучення. Інших подробиць він не навів.

Російський посадовець каже, що терміни нових переговорів між Росією та США будуть визначені "найближчим часом". За його словами, у відносинах Росії та США фіксується "позитивна динаміка" і є "творчий настрій".

Окремо Дмитрієв у пропагандистському дусі звернув увагу на те, що Росія "не потрапила до списку країн, проти яких було запроваджено тарифи" США.

До слова, раніше зустріч Дмитрієва зі спецпредставником США Стівом Віткоффом прокоментував і Дональд Трамп. Він заявив, що "зараз ведеться багато хороших розмов про Україну та Росію".