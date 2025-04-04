Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Кирилла Дмитриева, которые цитируют российские СМИ.

Интересно Путин отправил посланника в США договариваться: в чем главная угроза для Украины

Что рассказал Дмитриев о разговоре с представителями Трампа

Кирилл Дмитриев заявил, что последние 2 дня по поручению Путина он проводил встречи с американскими представителями, одной из главных тем которых было восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном. Путинский прихвостень говорит, что, мол, "очень много игроков, разные страны, пытаются сорвать этот диалог" и пытаются "помешать решению тех вопросов, которые надо решать".

Он заявил, что во время переговоров якобы был достигнут "значительный прогресс по Украине". Однако в каком плане – не ответил.

По его словам, администрация нынешнего президента США Дональда Трампа, в отличие от администрации прошлого президента Джо Байдена, "слышит позицию России и понимает ее обеспокоенность"

Дмитриев заявил, что на встречах обсуждались вопросы "экономически-инвестиционного характера", а также говорит, что в Москве "видит большое желание американских компаний возвращаться в Россию".

Также, как сказал посланник главы Кремля, во время встречи в Вашингтоне обсуждалось возможное взаимодействие в Арктике, а также сотрудничество стран по редкоземельным металлам и "в различных других секторах".

Кроме того, Дмитриев заявил, что Москва и Вашингтон обсудили восстановление прямого авиасообщения. Других подробностей он не привел.

Российский чиновник говорит, что сроки новых переговоров между Россией и США будут определены "в ближайшее время". По его словам, в отношениях России и США фиксируется "положительная динамика" и есть "творческий настрой".

Отдельно Дмитриев в пропагандистском духе обратил внимание на то, что Россия "не попала в список стран, против которых были введены тарифы" США.

К слову, ранее встречу Дмитриева со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом прокомментировал и Дональд Трамп. Он заявил, что "сейчас ведется много хороших разговоров об Украине и России".