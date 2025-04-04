Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на разговор Дональда Трампа с журналистами на борту самолета.

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Что нового Трамп сказал о войне в Украине и переговорах

Журналисты спросили американского лидера об обновлении относительно ситуации с войной России против Украины. На это Трамп ответил, что США хотят, чтобы это прекратилось как можно скорее, ведь каждую неделю гибнут тысячи людей.

Европа не достигла успеха в отношениях с Путиным, но я думаю, что мне это удастся,

– объяснил глава Белого дома.

На вопрос о том, чем закончилась встреча российского переговорщика Кирилла Дмитриева со спецпосланником Стивом Уиткоффом в Вашингтоне, Дональд Трамп отметил, что он "не говорит о конкретных людях".

"Скажу только, что сейчас ведется много хороших разговоров об Украине и России", – сказал президент США.

Кроме того, Трамп выразил уверенность в том, что США достигнут успеха во взаимодействии с Россией по Украине. Также, по его мнению, Зеленский и Путин готовы к подписанию соглашения о перемирии.

К слову, представитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев встретился со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Вашингтоне 2 апреля. Это был первый визит российского чиновника в США после начала войны в Украине.

Сейчас Дмитриев является, по сути, главным переговорщиком с американцами со стороны Кремля. Разговор состоялся на фоне заявлений Трампа о его раздражении позицией России относительно переговоров о перемирии в Украине.