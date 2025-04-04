Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розмову Дональда Трампа із журналістами на борту літака.

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Що нового Трамп сказав про війну в Україні та перемовини

Журналісти спитали американського лідера про оновлення щодо ситуації із війною Росії проти України. На це Трамп відповів, що США хочуть, щоб це припинилося якомога швидше, адже щотижня гинуть тисячі людей.

Європа не досягла успіху у відносинах з Путіним, але я думаю, що мені це вдасться,

– пояснив глава Білого дому.

На питання про те, чим закінчилася зустріч російського перемовника Кіріла Дмітрієва зі спецпосланцем Стівом Віткоффом у Вашингтоні, Дональд Трамп наголосив, що він "не говорить про конкретних людей".

"Скажу лише, що зараз ведеться багато хороших розмов про Україну та Росію", – сказав президент США.

Окрім того, Трамп висловив впевненість в тому, що США досягнуть успіху у взаємодії з Росії щодо України. Також, на його думку, Зеленський і Путін готові до підписання угоди про перемир'я.

До слова, представник Владіміра Путіна Кіріл Дмітрієв зустрівся зі спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Вашингтоні 2 квітня. Це був перший візит російського високопосадовця до США після початку війни в Україні.

Наразі Дмітрієв є, по суті, головним перемовником з американцями з боку Кремля. Розмова відбулася на тлі заяв Трампа про його розлючення позицією Росії щодо переговорів про перемир'я в Україні.