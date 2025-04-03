Переговоры могли касаться финансовых интересов, что может серьезно повредить не только Украине, а и Европе и Азиатско-Тихоокеанскому региону. Подробнее 24 Каналу рассказал политический эксперт и доктор философии Андрей Городницкий.

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О чем могли договариваться Виткофф и Дмитриев

Политический эксперт отметил, что Виткофф – это стопроцентный бизнесмен. Его деятельность сосредоточена только на бизнесе, без каких-либо дополнительных аспектов.

Относительно Дмитриева ситуация сложнее. Его деятельность больше связана с финансовыми КГБшными или ФСБшными операциями. Он представляет интересы России в бизнес-сфере.

Проблема в том, что он еще и "хохол",

– отметил Городницкий.

Переговоры Виткоффа и Дмитриева могли касаться финансовых сделок. Есть много приближенных к Трампу бизнесменов, желающих заработать, в частности в России. Им безразлично, где именно это будет происходить.

Кто такой Дмитриев Первый высокопоставленный российский чиновник, который посещает Вашингтон по государственным делам с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Что интересно, родился он в Киеве.

Это может привести к определенным осложнениям с решением политических вопросов в Украине. К примеру, если наше государство продолжит давление на Россию, США могут ударить по украинским бизнес-интересам.

Если все сведется исключительно к бизнесу, ситуация станет сложной не только для Украины, но и для Европейского Союза и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Сегодняшние новости подтверждают, что бизнес имеет приоритет даже перед экономическими вопросами, к сожалению,

– отметил Андрей Городницкий.

Как эти проблемы будут решаться, пока трудно сказать. Одно можно утверждать точно: эта встреча не была направлена на решение украинских или геополитических вопросов, по крайней мере со стороны США.

Подоляк предположил, что Дмитриев пытался "продать" Виткоффу доступы к редкоземельным металлам или рынкам добычи в Арктике, а также совместные проекты в энергетическом секторе.