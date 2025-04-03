Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что Соединенные Штаты верят, что Россия может им что-то "продать". Но не стоит надеяться на заключение действительно выгодных сделок.

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Что хотят получить США от России

Речь идет о доступе к крупным рынкам, например, редкоземельных металлов, или рынков добычи в Арктике, совместные проекты в энергетическом секторе. Возможно, США и Россия хотят построить сеть так называемых "торговых домов", через которые российские энергоносители смогут продавать американские компании.

США считают, что так удастся получить большие доходы, рост долей в глобальных рынках, которые соответственно будут влиять на другие отрасли. Поэтому американцы хотят говорить с Россией,

– сказал Михаил Подоляк.

Но со своей стороны Россия не готова к справедливому консорциуму с Америкой. Все свои ресурсы страна-агрессор давно завещала Китаю. "Переиграть" сразу две такие великие державы Владимир Путин точно не сможет.

Относительно санкций, то Дональд Трамп с самого начала говорил, что у него будет мягкий подход к России. Так он хотел строить переговоры, которых Кремль все равно не придерживается. Несмотря на это, в США до сих пор верят, что удастся договориться с россиянами, заключить соглашение.

Я не понимаю откуда такая уверенность, но позволим США "доиграть" эту стратегию. Тогда они перейдут к другой – вторичные санкции, пошлины на страны, которые покупают российское сырье,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

Если цена будет неконкурентоспособной, будут возникать юридические проблематики, то вряд ли даже Индия захочет что-то покупать у России. Тем самым США могут стимулировать добычу нефти на Ближнем Востоке и отправить ее на глобальный рынок. Так доходы России существенно упадут.

Сейчас Кирилл Дмитриев еще раз попытается "продать" Трампу возвращение американских компаний на нефтяные месторождения России, совместные проекты в Арктике, продажа российских энергоносителей на глобальном рынке, доступ к редкоземельным металлам. Но вряд ли конкретные сделки будут заключены.

Напомним, спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф и российский представитель Кирилл Дмитриев должны были встретиться 2 апреля в США. Деталей их разговора нет, ранее они уже встречались в Москве.