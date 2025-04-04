Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Дивіться також Зруйновано під'їзд будинку, люди горіли живцем: все про атаку по Харкову 3 квітня

Наскільки зросли удари по Україні після "перемир'я"

Путін вважає, що своїми ударами він підкорить Україну та змусить її піти на поступки під час переговорів. А тому змінює тактику та б'є групами "Шахедів".

Кількість ударів російських безпілотників по Україні зросла більш ніж на 50 відсотків після початку мирних переговорів під проводом США в середині лютого, показав аналіз Telegraph. За 30 днів після 18 лютого, коли почалися мирні переговори, Росія завдала близько 4776 ударів з безпілотників у порівнянні з 3148 ударами за 30 днів до цього,

– мовиться у виданні.



Росія посилила свої удари по Україні після укладення "перемир'я" / Інфографіка The Telegraph

Все це має показати, що Росія може продовжувати боротьбу нескінченно довго. До того ж удари були і тоді, коли Україна була вразливою – після сварки в Білому домі та Київ перестав отримувати розвідувальні дані.

За останні тижні російські дронові удари стали масштабнішими та ефективнішими. Тож розвиток БпЛА ніяк не свідчить про прагнення ворога до миру.

Інші медіа вказують, що інструментом тиску на Путіна є не тільки санкції. Останнє слово тут за Україною.