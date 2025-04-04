Слід сказати, що росіяни змінили тактику та тенденцію атак. Вони здійснюють обстріли групами дронів.

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Що відомо про атаку по Харкову увечері 3 квітня та вночі 4 квітня

Удари по Харкову припали на десяту вечора 3 квітня. Були обстріли житлового сектору, а два безпілотники вибухнули поблизу багатоквартирних будинків. Зайнялися пожежі, стало відомо про влучання по двоповерховому будинку та багатоквартирному житловому будинку. Загорілися 7 автомобілів, 2 квартири.

Згодом влада деталізувала: внаслідок влучання БпЛА "Герань-2" виникло загоряння даху, чотирьох квартир на першому та другому поверсі багатоквартирного будинку та трьох господарчих споруд на загальній площі 500 метрів квадратних. Атака припала на Новобаварський район, загалом ударів було 6.

Наслідки обстрілу Харкова безпілотниками 3 – 4 квітня 2025 / Фото місцевої влади, поліції, ДСНС, прокуратури

Постраждали діти, вони у легкому та середньому стані. На жаль, досить швидко повідомили і про перших загиблих. Станом на 10:18 їх уже п'ятеро, а поранених – 32.

Рятувальники діставали людей з-під завалів. Тіла доводиться витягати по шматках.

О другій ночі в Харкові знову пролунали вибухи. Олег Синєгубов зазначив, що третю ніч поспіль місто зазнає масованих обстрілів.

Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами може бути дитина.

Я досі не знаю, що з моїм сином. Квартира вигоріла повністю. Ніхто з сусідів не знає, хто він і що він. Ті, кого відвезли в лікарню, – серед них його немає. Скоріше за все, він загинув, – сказала мати зниклого мешканця обстріляного будинку на Новій Баварії.

Свідки, з якими поспілкувалося місцеве видання "Думка", кажуть: "Шахед" летів саме по житловому будинку.

Головний слідчий Харківщини Сергій Болвінов підтверджує це: двигун від "Шахеда" знайшли просто поруч з одним із тіл.

"Імовірно, безпілотник поцілив саме в квартиру на другому поверсі будинку в Харкові. Правоохоронці готуються до ДНК експертиз, адже тіла впізнати неможливо: рештки людей сильно обгоріли. Найімовірніше, вибух безпілотника вбив 12-річну дівчинку та її батьків, родина мешкала на другому поверсі. Також імовірно загинув мешканець квартири на першому поверсі. Його матір не ночувала вдома", – наводить дані медіа "Накипіло".

У розмові з Суспільним очевидці кажуть: люди горіли живцем, повністю немає чотирьох квартир.

На декілька будинків чекатиме капітальний ремонт. Служби відновлюють постачання газу, тепла, електрики. Комунальники працювали всю ніч і на ранок змогли закрити третину з 800 вибитих вікон.