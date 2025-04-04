Від двоповерхівки залишився тільки фрагмент стіни. Як розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, поруч були інші квартири з людьми, в епіцентрі вибуху перебували дві родини.

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Шокуючі деталі атаки ворога

За даними поліції, влучання відбулося просто в другий поверх, там перебувала сім'я – мама з татом і дитина. На жаль, відомо, що вони є серед загиблих. А на першому поверсі проживали мама з сином. Загинув чоловік, а жінки випадково не було вдома.

Всі тіла вже вилучили, але аварійно-рятувальна операція продовжується, бо невідомо, хто ще міг бути поруч з родинами. Залишається сподіватися, що кількість жертв не зросте. Поліцейські повідомили, що тіла сильно понівечені, вони обгоріли, тому для їхньої ідентифікації залучать криміналістичну лабораторію,

– розповіла Анна Черненко.

У деяких близьких жертв вже відібрали зразки ДНК. Один під'їзд знищений повністю. Ворог скоїв черговий терористичний акт і забрав життя мирних людей, які ввечері просто були у себе вдома.

На жаль, це не єдине місце влучання. На Харків знову влаштували масовану атаку безпілотниками. Правоохоронці кажуть, що били "Геранями". Єдина відмінність в тому, що в попередні ночі атаки тривали понад годину, а цього разу – 10 – 15 хвилин.

За цей час ворог завдав ударів по двох житлових районах, по щільній забудові, цілився саме у житловий сектор. Поруч немає жодних промислових об'єктів, виключно приватний сектор і частково п'ятиповерхові будинки.

Ворог завдав масованого удару безпілотних по Новобаварському районі міста Харкова. Сталося декілька осередків займання. Найбільша пожежа виникла у житловому двоповерховому будинку. Також горіли надвірні забудови, легкові автомобілі та квартири двох п'ятиповерхових будинків. Відомо про чотирьох загиблих, обгорілі тіла вилучили з-під завалів співробітники ДСНС,

– розповів речник ДСНС Харківщини Євген Василенко.

Як зазначили у ДСНС, на всіх місцях ударів та поруч з ними поранено 35 людей, серед них діти та пенсіонери. Дехто досі перебуває у лікарнях. Перед тим ворог також бив "Геранями", а днем раніше атакував багатоповерхівку дроном "Молнія". Там обійшлося без загиблих, але є серйозні руйнування та постраждалі.