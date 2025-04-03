Вважалося, що БпЛА "Молнія" не пробиває стіни у будинках. Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, він складається з фанери, фольги, картону, але тепер окупанти пробують начиняти його чимось потужнішим.

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Які наслідки атаки

Дрон може переносити вибухівку, елементи ураження. Також у різних джерелах говорять, що російські "Герані", якими також б'ють по місту, могли бути оснащені відеокамерою, але офіційного підтвердження цьому немає.

Щодо "Молнії", то, зазвичай, цей дрон не пробивав стіни. Від нього могли згоріти автомобілі, гаражі. Але цього разу атака була потужнішою і пробила плити в будинку. На щастя, у момент удару у квартирі нікого не було. Власник помешкання досі у шоковому стані, тільки нещодавно він закінчив ремонт.

"І ще одне диво, бо його сусідка-пенсіонерка, яка живе в іншому боці будинку, її теж не було у квартирі. Вона в цей час перебувала на вулиці, встигла тільки відійти від дому, коли сталося влучання", – розповіла Анна Черненко.

У місті пошкоджені всі мікрорайони

Внаслідок атаки постраждали 5 людей, серед них 10-річний хлопчик, якого доправили до лікарні. Мешканці будинку згадують, що вибух був потужний, він приніс чимало руйнувань, але головне, що всі живі.

До цього ніколи не будеш готовим. Зазвичай, коли починається таке, я виходжу в тамбур. Але цей раз не вийшла, бо говорила з дитиною телефоном. Був "хлопок", двері з петель вирвало, посипалися вікна, але то дріб'язок. Слава Богу, всі живі. Добре, що я не в тамбурі стояла,

– пригадала мешканка пошкодженого будинку Вікторія.

Ще одна мешканка будинку розповіла, що на кухні вибило вікна, дитяча кімната, балкон також пошкоджені. Загалом Київський район від 2022 року зазнав немало руйнувань

Постраждало 770 багатоповерхових будинків, 63 заклади освіти, 28 закладів охорони здоров'я. У нас тепер нема мікрорайонів, які не постраждали під час бойових дій,

– підкреслила голова адміністрації Київського району Харкова Неллі Казанжиєва.

Це останній мікрорайон Київського району, який поки обходили влучання, але тепер і в ньому є серйозні пошкодження. На місці ще вчора працювали ДСНС, вони почали збирати елементи, які можуть становити загрозу. Вікна закривають плитами, так само як і велику діру від влучання.

Жителям Харківщини варто пам'ятати, що ми живемо під загрозою масованих атак безпілотників. Росіяни проводять комбіновані удари, які можуть тривати від пів години до майже двох. Вони навмисно обирають такі райони, житлові квартали, щоб було якнайбільше жертв.