Можливу розмову Трампа з Путіним анонсувало видання Politico. Журналісти називали 4 квітня імовірною датою дзвінка – або ж наступний тиждень. Про свої плани раніше говорив і сам Трамп.

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Коли відбудеться розмова Трампа та Путіна

Найближчим часом вони не поговорять, каже Пєсков. У графіку господаря Кремля цього діалогу поки нема.

Цікаво, що оточення Трампа проти того, щоб лідер США телефонував зараз Путіну. Принаймні так пише NBC News. Вони наголошують, що Росія спершу має перестати обстрілювати Україну.

До слова, західні ЗМІ порахували, на скільки відсотків збільшилися обстріли України після укладення "перемир'я". Цифра вражає.

А Марко Рубіо 4 квітня натякнув на нові санкції проти Росії, якщо за кілька тижнів Путін не вирішить зупинити війну.

Інші заяви Пєскова:

Контакти, здійснені главою РФПІ Кирилом Дмитрієвим у Вашингтоні, дуже важливі, робота буде продовжуватися.

Тема контролю над озброєннями має стояти високо на порядку денному діалогу Росії та США, але поки до обговорення цього справа не дійшла.

Росія продовжує зі США контакти щодо припинення вогню в Україні, але існує багато нюансів.

Тобто всі вони дуже обтічні. Але привертає увагу те, що в Росії неочікувано заговорив про гарантії безпеки для України. Як пояснив Пєсков, вони нібито є предметом переговорів між Росією та США.